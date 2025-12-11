Quảng Trị thiếu khoảng 3.300 giáo viên nhưng vẫn phải tinh giản biên chế

Tổng số biên chế của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 28.500 người. Tình trạng thiếu hụt giáo viên diễn ra nghiêm trọng. Hiện biên chế được giao thiếu 10,2% so với định mức quy định nhưng tỉnh Quảng Trị phải tiếp tục thực hiện tinh giản theo lộ trình (năm 2026 phải giảm 999 chỉ tiêu). Việc thiếu giáo viên kéo dài tác động trực tiếp đến chất lượng dạy và học, nhất là việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

Dạy và học tại trường học ở miền núi tỉnh Quảng Trị

Ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn gặp nhiều trở ngại do thiếu nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất. Toàn tỉnh còn thiếu khoảng 3.300 biên chế sự nghiệp giáo dục so với định mức Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Quảng Trị

Nhiều trường thiếu giáo viên ngoại ngữ, tin học, các môn học mới như Âm nhạc, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Giáo dục địa phương; thiếu nhân viên tư vấn học sinh và nhân viên hỗ trợ học sinh khuyết tật.

Trong khi đó, tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên một số môn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hàng năm, ngành Giáo dục được giao bổ sung biên chế nhưng không tuyển dụng để dự phòng nguồn thực hiện tinh giản biên chế

Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị nêu thực trạng thiếu biên chế trong ngành giáo dục

Theo bà Nguyễn Thị Mai, chỉ tiêu biên chế tỉnh Quảng Trị giao thấp hơn định mức theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo là 13,7%: “Đề nghị triển khai thực hiện tuyển dụng giáo viên với số biên chế được giao chưa tuyển dụng nhằm giảm áp lực thiếu giáo viên, đồng thời có giải pháp trong việc đề nghị Trung ương bổ sung biên chế giáo viên theo định mức để tuyển dụng, giảm tối đa việc hợp đồng theo Nghị định 111 để đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên và giảm áp lực cho ngân sách địa phương”.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: vov.vn