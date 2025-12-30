Hà Tĩnh tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8

Ngày 29/12, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo P.V.T. (SN 1980) bị tố có hành vi sàm sỡ học sinh.

Trường THCS Chu Văn An, nơi xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An, thầy giáo P.V.T. trước đây công tác tại một trường THCS khác trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ). Vào năm 2023, thầy T. được chuyển về giảng dạy môn ngữ văn tại Trường THCS Chu Văn An.

Ngoài ra, thầy giáo này có chứng chỉ huấn luyện võ thuật và thường dạy võ, kỹ năng sống cho học sinh tại một số trường trên địa bàn. Vì vậy, thầy T. còn kiêm phụ trách câu lạc bộ dạy võ của trường.

Vào sáng 28/12, một nhóm học sinh trong câu lạc bộ võ thuật đến trường tập luyện. Tại đây, thầy T. đã có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục nữ sinh ngay tại phòng học.

Thời điểm này nữ sinh hoảng loạn, gọi điện gia đình cầu cứu. Sau sự việc, phía nhà trường đã tổ chức cuộc làm việc, yêu cầu thầy T. làm bản tường trình đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

"Phía trường luôn phối hợp với ngành chức năng để làm rõ vấn đề, bảo vệ cho học sinh. Hiện công an đã vào cuộc, làm việc với thầy T. để xác minh làm rõ vụ việc", Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê cho biết, sau khi nhận được báo cáo từ Trường THCS Chu Văn An, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà trường bố trí giáo viên dạy thay thầy T. trong thời gian đình chỉ, nhằm bảo đảm việc giảng dạy không bị gián đoạn.

Đồng thời, UBND xã quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không chia sẻ, bình luận hay phát tán thông tin về vụ việc khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, tránh ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và tâm lý học sinh.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn