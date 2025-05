Giáo viên hợp đồng tại Thành phố Vinh

Làm việc trong lo lắng

Nhiều tháng qua, hàng chục giáo viên thuộc diện HĐLĐ của thị xã Cửa Lò (cũ) sống trong lo lắng.

Từ việc chậm lương đến nguy cơ mất việc làm là hiện hữu khi đơn vị trực tiếp tuyển dụng ký kết HĐLĐ với họ đã sáp nhập và đơn vị mới cũng sắp dừng hoạt động.

Là một trong những giáo viên có thâm niên với hơn 20 năm trong nghề, thầy D. cho biết: "Được UBND thị xã Cửa Lò ký HĐLĐ bản thân tôi đã cống hiến tâm sức, tuổi trẻ cho ngành giáo dục địa phương.

Bản thân luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhưng đổi lại các chế độ, chính sách lại chưa tương xứng.

Đã không ít lần đề xuất, kiến nghị để được xem xét đưa vào biên chế song mãi không thấy đâu...?".

Nhiều tâm tư, lo lắng giáo viên gửi tới cơ quan chức năng.

Đây cũng là tâm tư của nhiều giáo viên khác khi công tác trong nghề một thời gian dài nhưng vẫn phải sống trong bất ổn.

Cô Y. một giáo viên có bề dày thành tích một trường học trên địa bàn thị xã Cửa Lò (cũ), lo âu: Chúng tôi, những HĐLĐ do cấp có thẩm quyền ký tuyển dụng nhưng quyền lợi thì chưa được đảm bảo.

Người ít thì gần chục năm, người nhiều cũng ngót nghét 28 năm công tác, cống hiến rồi.

Tuy nhiên, biên chế thì chưa được đưa vào xét duyệt, còn chế độ thì hạn chế. Sắp tới bỏ cấp thành phố nữa, chúng tôi sẽ đi về đâu?

Theo tìm hiểu, ngành giáo dục Thành phố Vinh hiện có 61 người làm việc hưởng lương từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ.

Cụ thể, tại các trường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò (cũ) có 11 chỉ tiêu mầm non, 27 chỉ tiêu THCS; tại các trường trên địa bàn Thành phố Vinh cũ còn 16 chỉ tiêu mầm non, 7 chỉ tiêu THCS.

"Điệp khúc" chậm lương...

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều giáo viên thuộc địa bàn thị xã Cửa Lò cũ (mới sáp nhập vào TP Vinh) bỗng “mất Tết” do UBND TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ “treo lương”.

Nguyên nhân của sự đường đột này xuất phát từ việc Kho bạc nhà nước từ chối trả lương.

Đến ngày 11/02, UBND TP Vinh đã có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Tại đây, UBND Tp Vinh nêu rõ: năm 2025, UBND thành phố đã báo cáo và trình Hội đồng nhân dân thành phố Vinh phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố trên cơ sở cộng gộp dự toán chi của các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Vinh (cũ) - và thị xã Cửa Lò (cũ).

Trong đó, UBND thành phố đã tính hỗ trợ đủ kinh phí chi trả tiền lương và các khoản đóng góp theo lương năm 2025 cho 206 hợp đồng lao động theo Nghị định số 11/2022/ND-CP.

Sau đó, số giáo viên này được nhận lương đều trở lại.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn tày gang khi chế độ, quyền lợi của họ tiếp tục bị đặt câu hỏi?.

Những giáo viên, nhân viên tại TX Cửa Lò (cũ) đã có nhiều năm công tác, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Cụ thể, ngày 15/3/2025, Sở Nội vụ Nghệ An có Công văn số 732/SNV-CCVC gửi Kho bạc Nhà nước khu vực X và UBND Thành phố Vinh.

Theo đó, việc đề xuất thanh toán từ nguồn ngân sách thành phố cho 61 hợp đồng lao động trong biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu đã được phê duyệt là không phù hợp, Sở Nội vụ đề nghị UBND thành phố Vinh thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Điều này đồng nghĩa các trường nơi các giáo viên hợp đồng công tác sẽ phải tự cân đối nguồn thu sự nghiệp để chi trả lương cho các HĐLĐ mà thị xã Cửa Lò (cũ) đã ký.

Liên quan đến vấn đề này, nguồn tin riêng của Báo Pháp luật Việt Nam, cho biết: Lãnh đạo UBND TP Vinh đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Vinh, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về số HĐLĐ tại các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Tại đây, lãnh đạo UBND thành phố Vinh thừa nhận: với nguồn thu còn lại không đủ để các trường chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho hợp đồng lao động tại đơn vị.

Vậy, UBND Thành phố kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Vinh, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đối với số hợp đồng lao động nói trên để ổn định tình hình chính trị trong gian đoạn thực hiện chính quyền 02 cấp.

Tác giả: Nguyễn Gia Hân

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn