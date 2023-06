Giải bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ XI – năm 2023 khởi tranh vào 10/6

Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An đã trải qua 10 mùa giải, là sân chơi thiết thực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí Nghệ An

Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ XI, năm 2023 là Giải Thể thao truyền thống của báo chí Nghệ An, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023). Thông qua giải đấu nhằm tăng cường giao lưu giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh, kết nối và đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với báo chí.

Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ XI chính thức khai mạc vào sáng ngày 10/6, bế mạc vào chiều 11/6. Các trận đấu của Giải sẽ diễn ra tại Sân thi đấu bóng đá Trường Đại học Vinh.

Ban Tổ chức Giải họp bàn, thống nhất một số nội dung về công tác tổ chức



Giải đấu năm nay có 6 đội bóng tham gia, gồm: Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An; Đội tuyển các cơ quan Báo chí thường trú tại Nghệ An (Đội 1); Đội tuyển các cơ quan Báo chí thường trú tại Nghệ An (Đội 2); Cụm các Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông các huyện, thành, thị trong tỉnh; Đội tuyển các Giảng viên trường Đại học Vinh.

Giải đấu lần thứ XI - năm 2023 có sự tham gia của 6 đội bóng (ảnh minh hoạ)

Tại cuộc họp, các thành viên đa số đồng ý với kế hoạch, điều lệ của giải; đồng thời bàn bạc, thống nhất thêm một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự các đội bóng. Cũng trong cuộc họp, tổ trọng tài đã tiến hành bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu cho các đội tham gia.

Đại diện Tổ trọng tài thống nhất một số quy định trong trận đấu



Theo đó Bảng A gồm: Đội tuyển các cơ quan báo chí thường trú tại Nghệ An (Đội 1); Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An, Đại học Vinh, Đội bóng các Giảng viên trường Đại học Vinh.

Bảng B gồm: Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Cụm các Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông huyện, thành, thị, Đội tuyển các cơ quan báo chí thường trú tại Nghệ An (Đội 2)

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết và chung kết tranh chức vô địch.

Tác giả: Như Biển

Nguồn tin: hoinhabaonghean.vn