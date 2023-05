Họp báo bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần thứ IX năm 2023

Qua 8 lần tổ chức, các địa phương từng lần lượt đăng cai là Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thanh Hoá. Mỗi năm, Giải Bóng đá báo chí miền Trung càng tăng về quy mô và chất lượng; trở thành giải đấu có uy tín, được đánh giá cao trong hệ thống các giải bóng đá báo chí toàn quốc.

Buổi họp báo, bốc thăm, xếp lịch thi đấu diễn ra tại TP Vinh vào chiều 27/5

Bên cạnh chuyên môn, giải cũng đã tạo ra những cuộc hội ngộ thường niên đầy ý nghĩa, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, thân ái giữa các đồng nghiệp làm báo chí với nhau. Ý nghĩa hơn nữa, mỗi năm, Ban tổ chức đều tổ chức quyên góp gây quỹ từ thiện, ủng hộ những cảnh đời gặp khó khăn. Những ngôi nhà tình nghĩa được xây lên, những suất học bổng đến trường được trao, những đồng nghiệp kém may mắn được hỗ trợ kinh phí vượt khó..., tất cả đến từ tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ của các vận động viên, cổ động viên.

Năm 2023, giải đấu quay trở lại Nghệ An sau 7 năm. Giải đấu năm nay có sự tham dự của 8 đội bóng gồm: FC Báo chí Thanh Hóa, FC Báo chí Hà Tĩnh, FC Báo chí Quảng Bình, Huế RFC, JFC Đà Nẵng, Liên quân Đời sống Pháp luật & Môi trường Đô thị, FC Báo Nghệ An và đội chủ nhà Liên quân Báo chí Nghệ An. So với mùa giải trước, năm nay, giải bóng đá báo chí Miền Trung tăng thêm 2 đội bóng.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng đã công bố các giải thưởng. Ngoài việc trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Giải phong cách, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân như: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất từng trận, trang phục thi đấu của cầu thủ yêu cầu phải theo chuẩn...

Ông Lê Văn Giáp, Trưởng BTC Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 9 năm 2023 phát biểu tại buổi lễ

“Thay mặt BTC, tôi xin cảm ơn sự có mặt đông đủ các đại diện của các đội bóng đã tới dự buổi lễ họp báo, bốc thăm chia bảng ngày hôm nay. Đây thực sự là niềm vinh hạnh rất lớn đối với phía chủ nhà. Là lần thứ 2 Nghệ An đứng đăng cai tổ chức nên thực lòng chúng tôi cũng không còn cảm giác bớ ngỡ nữa. Tuy nhiên, để sân chơi khẳng định được tính chuyên nghiệp ngày một cao hơn thì các thành viên trong BTC đã gặp không ít những khó khăn nhất định, nhưng đều nỗ lực vượt qua và sẵn sàng chào đón các đội về với Nghệ An vào ngày 3/6 tới đây.

Với vai trò là nhà tổ chức, chúng tôi sẽ quyết tâm hết mình vì thành công chung của giải đấu bằng tinh thần thể thao trung thực, tinh thần đoàn kết đầy ý nghĩa giữa những người làm báo miền Trung”, Trưởng BTC Giải Báo chí miền Trung lần thứ 9, năm 2023 - ông Lê Văn Giáp phát biểu.

Các đội bóng bốc thăm chia bảng

Kết quả bốc thăm chia bảng Giải Báo chí miền Trung lần thứ 9, năm 2023:

Các đội bóng tham dự giải lần này sẽ tranh tài ở sân bóng của Trường dạy nghề số 1 (tại địa chỉ số 55 đường Tuệ Tĩnh, TP Vinh) và sẽ được truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu trên trang chính chức của giải đấu. Thông tin về giải cũng sẽ được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về thể thức thi đấu, 8 đội bóng sẽ bốc thăm chia thành 2 bảng đá vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng váo đá chung kết. Các đội xếp thứ 2,3,4 mỗi bảng cũng sẽ thi đấu để phân thứ hạng từ 3 đến 8.

Bên cạnh các trận đấu nảy lửa trên sân, cầu thủ và các cổ động viên cũng sẽ vận động quyên góp để ủng hộ xây một ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng theo lời kêu gọi của tỉnh Nghệ An về chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 9 sẽ khai mạc vào lúc 7h ngày 3/6 tại sân bóng Trường dạy nghề số 1 và kết thúc bằng đêm Gala trao giải diễn ra vào tối 4/6 ở Trung tâm sự kiện Summer Vinh.

