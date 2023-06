Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần IX - 2023: Nơi hội tụ và gắn kết những người làm báo

Giải Bóng đá báo chí miền Trung là giải đấu thường niên, diễn ra dành cho những người làm công tác báo chí nhằm tạo ra sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực bóng đá và nghề nghiệp.

Tới dự Lễ khai mạc, về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ngoài ra, còn có: ông Dương Kim Nga, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Tham gia giải năm nay có gần 300 cầu thủ là các phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến từ khu vực miền Trung.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 8 đội bóng, được chia làm hai bảng đấu: FC Báo chí Thanh Hóa, FC Báo chí Hà Tĩnh, FC Báo chí Quảng Bình, Huế RFC, JFC Đà Nẵng, Liên quân Đời sống Pháp luật & Môi trường Đô thị, FC Báo Nghệ An và đội chủ nhà Liên quân báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An).

Theo thể lệ của giải đấu, 8 đội bóng sẽ chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu 2 bảng tranh chức vô địch. Mỗi trận đấu diễn ra trong thời gian 50 phút, nghỉ giữa hiệp 10 phút. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 3 - 4/6, tại sân cỏ nhân tạo Trường Dạy nghề số 1 Nghệ An.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, nhà báo Lê Giáp, Chủ nhiệm CLB Báo chí Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Giải Bóng đá báo chí miền Trung là sự kiện thể thao được mong đợi với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ các cơ quan thông tấn báo chí, nhằm chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

"Để làm nên một mùa giải thành công, đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu giải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hoá trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp.

Ban tổ chức hy vọng các cầu thủ, các huấn luyện viên, nhà báo sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị về cảnh đẹp, con người, văn hóa đặc sắc của thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung”, Chủ nhiệm CLB Báo chí Nghệ An nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc Giải Bóng đá báo chí miền Trung diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức giải, cảm ơn Câu lạc bộ báo chí Nghệ An đã luôn đồng hành với các tầng lớp nhân dân, đồng hành với bà con Nghệ An. Đồng thời khẳng định, Giải đấu này không chỉ tăng cường sức khoẻ, trao đổi nghiệp vụ đối với những người làm báo thuộc các cơ quan báo chí vùng Bắc Trung Bộ, mà còn lan toả, chia sẻ lòng yêu thương nhân ái đến nhiều hoàn cảnh khó khăn, vất vả.

Dịp này, Ban tổ chức Giải Bóng đá báo chí miền Trung quyết định trao món quà xây dựng nhà tình nghĩa cho một hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng cho tỉnh Nghệ An.

Sau Lễ khai mạc, lần lượt bốn trận đầu tiên của vòng bảng đã diễn ra vào lúc 7h30, với các cặp đấu: Rclub Nghệ An - Liên quân Đời sống Pháp luật & Môi trường Đô thị; Huế RFC - FC Báo chí Hà Tĩnh; FC Báo chí Thanh Hóa - FC Báo Nghệ An; FC Báo chí Quảng Bình - JFC Đà Nẵng diễn ra sôi nổi, đem đến cho khán giả không khí hào hứng, tăng tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, khuyến khích phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn bóng đá nói riêng ngày càng phát triển.

Vào 16h30 cùng ngày (3/6) sẽ diễn ra bốn trận thứ hai của vòng bảng gồm: Rclub Nghệ An - FC Báo chí Hà Tĩnh; Liên quân Đời sống Pháp luật & Môi trường Đô thị - Huế RFC; FC Báo chí Thanh Hóa - JFC Đà Nẵng; FC Báo Nghệ An - FC Báo chí Quảng Bình.

Tiếp đến vào 7h30 ngày 4/6, loạt bốn trận cuối cùng của vòng bảng sẽ diễn ra gồm: Rclub Nghệ An - Huế RFC; Liên quân Đời sống Pháp luật & Môi trường Đô thị - FC Báo chí Hà Tĩnh; FC Báo chí Thanh Hóa - FC Báo chí Quảng Bình; FC Báo Nghệ An - JFC Đà Nẵng.

Vào 16h00 cùng ngày sẽ diễn ra loạt trận tranh thứ hạng với các cặp đấu: Nhì A - Nhì B; Ba A - Ba B; Bốn A - Bốn B. Đến 17h00 sẽ diễn ra trận Chung kết giữa hai đội xuất sắc nhất giải: Nhất A - Nhất B. Tối cùng ngày sẽ diễn ra Lễ bế mạc, trao giải và đêm gala mừng thành công ở Trung tâm sự kiện Summer Vinh.

Giải thưởng của Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần IX, 2023 gồm các hạng mục: - Giải Nhất: 15.000.000 đồng + cờ + cúp, huy chương - Giải Nhì: 10.000.000 đồng + cờ, huy chương - Giải Ba: 6.000.000 đồng + cờ, huy chương - Giải Phong cách: 3.000.000 đồng - Cầu thủ xuất sắc nhất: 1.000.000 đồng - Thủ môn xuất sắc nhất: 1.000.000 đồng - Vua phá lưới: 1.000.000 đồng - Tổ trọng tài xuất sắc: 2.000.000 đồng

