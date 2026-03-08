Đuổi du khách khỏa thân tắm nắng trên bãi biển ở Thái Lan

Cảnh sát du lịch và chính quyền địa phương đã kiểm tra khu vực được gọi là "Shadow Beach" ở Rawai (Phuket) sau khi xuất hiện báo cáo du khách nước ngoài tắm nắng khỏa thân. Ảnh: Pattaya Mail.

Ngày 6/3, các sĩ quan thuộc Cục Cảnh sát Du lịch phối hợp cùng lực lượng tuần tra của chính quyền Rawai đã tăng cường giám sát các bãi biển công cộng sau khi phát hiện một số du khách nước ngoài khỏa thân tắm nắng tại một bãi biển hẻo lánh nhưng thu hút khách, theo Bangkok Post.

Sự việc xảy ra tại một bãi biển thuộc tiểu khu Rawai, huyện Muang, Thái Lan. Nhiều nhóm du khách, chủ yếu đến từ Nga và châu Âu, bị bắt gặp đang tắm nắng và bơi lội trong tình trạng không mặc quần áo. Theo nhà chức trách, một số blogger du lịch đã quảng bá bãi cát hẻo lánh này như “bãi biển khỏa thân”, khiến nhiều du khách tìm đến để trải nghiệm tắm nắng mà không cần mặc quần áo.

Địa điểm này được cộng đồng du khách quốc tế gọi là "Shadow Beach". Bãi biển nằm dọc theo một lối mòn ven biển dài khoảng 800 m dẫn tới mũi Laem Phromthep - một trong những điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng của Phuket.

Mũi Laem Phromthep - một trong những điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng của Phuket. Ảnh: Shutter Stock

Dù khá khó tiếp cận, chính quyền xác nhận khu vực này vẫn là đất công cộng, không thuộc sở hữu tư nhân và không thu phí vào cửa.

Người dân tại Rawai đã lên tiếng phản đối hành động này và cho rằng việc tắm nắng khỏa thân đi ngược lại các chuẩn mực văn hóa của Thái Lan và ảnh hưởng đến sự chuẩn mực trong cộng đồng địa phương.

Họ kêu gọi cảnh sát, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý du lịch sớm can thiệp, yêu cầu du khách nước ngoài tuân thủ quy định và ăn mặc phù hợp khi xuất hiện tại các bãi biển công cộng.

Cảnh sát nhắc nhở và mời những du khách vi phạm ra khỏi bãi biển. Ảnh: Pattaya Mail.

Nhận được thông tin phản ánh, các quan chức địa phương đã có mặt và đưa ra cảnh báo du khách tại bãi biển Shadow Beach rằng việc khỏa thân nơi công cộng là hành vi khiếm nhã, vi phạm luật Thái Lan. Người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên tới 5.000 baht, theo Pattaya Mail.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: znews.vn