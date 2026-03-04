Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm – Âm vang hào khí Bạch Đằng

Trong không khí trang nghiêm và thành kính tại Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Đức Vương Ngô Quyền, vị anh hùng dân tộc đã mở nền độc lập, đặt nền móng cho sự trường tồn và phát triển của quốc gia Đại Việt

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND phường Đông Hải (TP Hải Phòng) Nguyễn Trọng Khiêm nhấn mạnh: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài của đất nước. Với tầm nhìn chiến lược và nghệ thuật quân sự tài tình, Ngô Quyền đã lựa chọn vùng cửa sông Bạch Đằng làm trận địa quyết chiến, đóng đại bản doanh tại Lương Xâm, xây dựng trận địa cọc ngầm, lợi dụng thủy triều đánh tan quân Nam Hán, lập nên chiến công hiển hách.

Trải qua nhiều thế kỷ, Từ Lương Xâm được nhân dân suy tôn là “Từ Cả”, một trong “tứ linh từ” của vùng đất cổ An Dương xưa. Năm 1986, di tích được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia; tháng 1/2022, Lễ hội Từ Lương Xâm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, ngày 17/1/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Cụm di tích Từ Lương Xâm – Căn cứ bản doanh của Đức Vương Ngô Quyền năm 938 là Di tích quốc gia đặc biệt.

Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm năm 2026 diễn ra đến hết ngày 5/3/2026 (tức 17 tháng Giêng), với nhiều hoạt động phong phú như: Lễ tế truyền thống, lễ rước, dâng hương tưởng niệm Đức Vương Ngô Quyền; các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, thi đấu cờ tướng, bóng chuyền, viết thư pháp và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Điểm nhấn trong lễ khai mạc Lễ hội Từ Lương Xâm là 5 đoàn rước từ các di tích thờ Đức Vương Ngô Quyền trên địa bàn, tdiễu hành trang nghiêm về Từ Lương Xâm - “Từ Cả”, một trong “tứ linh từ” của vùng đất cổ An Dương xưa.

Điểm nhấn trong chương trình khai mạc là 05 đoàn rước từ các di tích thờ Đức Vương Ngô Quyền trên địa bàn, trong trang phục truyền thống, cờ lọng, nghi trượng chỉnh tề, diễu hành trang nghiêm về Từ Lương Xâm trong tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng. Đi cùng các đoàn rước là đội múa lân sư rồng biểu diễn sôi động, góp phần làm nổi bật không khí linh thiêng nhưng cũng đầy sắc màu văn hóa của ngày hội.

Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiền nhân mà còn là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời quảng bá, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích tới đông đảo nhân dân và du khách.

