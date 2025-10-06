Khám phá công dụng của rau húng và bạc hà

Giàu dưỡng chất

Dù thường được sử dụng với lượng nhỏ, rau bạc hà chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Chỉ 14 gram lá bạc hà đã cung cấp 6 calo, 1 gram chất xơ, cùng vitamin A, sắt, mangan và folate. Vitamin A trong bạc hà đặc biệt tốt cho mắt và thị lực ban đêm, trong khi các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Giảm hội chứng ruột kích thích: Hợp chất menthol trong bạc hà có tác dụng làm dịu, giúp giảm đau bụng, chướng hơi và khó chịu ở người bị hội chứng ruột kích thích.

Giảm khó tiêu: Bạc hà có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn qua dạ dày, nhờ đó giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Rau húng và bạc hà là những loại thảo mộc quen thuộc, thường được dùng để tạo hương vị tươi mát trong bữa ăn

Tác động tích cực đến não bộ

Một số nghiên cứu chỉ ra rằngm ngửi hương bạc hà có thể giúp tăng cường trí nhớ, sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi. Thậm chí, tinh dầu bạc hà còn được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ điều trị Alzheimer.

Lợi ích cho phụ nữ sau sinh

Tinh dầu bạc hà hoặc rau húng giã nhỏ trộn với gel, nước có thể thoa ngoài da để giảm đau, nứt đầu ti ở phụ nữ cho con bú. Tuy nhiên, không nên ăn trực tiếp vì có thể ảnh hưởng đến mùi vị sữa, khiến trẻ bỏ bú.

Hỗ trợ điều trị cảm lạnh, cảm cúm

Menthol trong bạc hà thường có mặt trong các loại thuốc trị cảm, nhờ khả năng làm thông mũi, giảm nghẹt thở, giúp người bệnh dễ chịu hơn.

Giúp hơi thở thơm mát

Ngoài việc được dùng trong kẹo cao su, kem đánh răng, bạc hà tươi hay trà bạc hà cũng có thể giúp giảm mùi hôi miệng và hỗ trợ diệt khuẩn.

Dễ dàng kết hợp vào thực đơn

Rau bạc hà, rau húng có thể thêm vào salad, sinh tố, cocktail, món tráng miệng hoặc chế biến thành tinh dầu, trà, viên nang. Đây là loại thảo mộc an toàn, ít gây tác dụng phụ, ngoại trừ một số trường hợp hiếm gặp bị dị ứng.

Sử dụng đúng cách, rau húng và bạc hà không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn