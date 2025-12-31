Ăn hàu có béo không: Hiểu đúng để ăn ngon mà không lo tăng cân

Hàu - thực phẩm ít calo

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàu thuộc nhóm hải sản có hàm lượng năng lượng thấp. Trong 100g hàu tươi tự nhiên chỉ chứa khoảng 66-68 kcal, thấp hơn nhiều so với nhiều loại hải sản và thịt đỏ khác. Nhờ đó, hàu được đánh giá là thực phẩm phù hợp cho người đang có nhu cầu giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Không chỉ ít calo, hàu còn giàu taurine, vitamin và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Đáng chú ý, hàm lượng i-ốt trong hàu cao vượt trội, gấp hàng trăm lần so với một số thực phẩm quen thuộc như sữa hay lòng đỏ trứng.

Nếu ăn đúng cách và chế biến hợp lý, hàu không chỉ không gây béo mà còn là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Calo trong các món hàu chế biến

Tuy nhiên, lượng calo trong hàu sẽ thay đổi đáng kể khi được chế biến cùng các nguyên liệu giàu chất béo:

Hàu nướng mỡ hành: Trung bình mỗi con có thể cung cấp khoảng 110 kcal do sử dụng nhiều dầu mỡ.

Hàu nướng phô mai: Mỗi con chứa khoảng 95 kcal, chủ yếu đến từ phô mai và bơ sữa.

Như vậy, việc ăn hàu có béo hay không phụ thuộc phần lớn vào cách chế biến và lượng ăn.

Ăn hàu có gây tăng cân?

Với nhu cầu năng lượng trung bình khoảng 2.000 kcal/ngày, mỗi bữa ăn cần khoảng 650-700 kcal. Nếu ăn khoảng 400-500g hàu tươi trong một bữa, lượng calo nạp vào chỉ khoảng 260-330 kcal, thấp hơn nhiều so với mức khuyến nghị cho một bữa ăn. Vì vậy, xét riêng hàu tươi, đây không phải là thực phẩm gây béo.

Tuy nhiên, khi kết hợp hàu với phô mai, mỡ hành hoặc các nguyên liệu giàu chất béo khác, tổng năng lượng có thể tăng cao. Người đang giảm cân nên ưu tiên các cách chế biến đơn giản như hấp, luộc, nấu cháo hoặc nướng không dầu để kiểm soát lượng calo.

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của hàu

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, hàu còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Tăng cường sinh lý nam: Hàu là nguồn cung cấp kẽm dồi dào - khoáng chất quan trọng đối với việc sản xuất testosterone và cải thiện chất lượng tinh trùng. Việc bổ sung hàu hợp lý giúp tăng cường sinh lý và sức khỏe sinh sản nam giới.

Bổ sung protein: Trong 100g hàu có khoảng 7g protein, giúp cung cấp năng lượng, duy trì khối cơ và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Tốt cho tim mạch: Hàu giàu omega-3, kali và magie - những dưỡng chất giúp giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp và tăng cường lưu thông máu, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin A, C cùng nhiều khoáng chất trong hàu có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.

Bảo vệ hệ xương: Hàu chứa canxi, đồng, kẽm và sắt - các khoáng chất cần thiết giúp tăng mật độ xương, phòng ngừa loãng xương và các bệnh lý xương khớp.

Phòng ngừa thiếu máu: Với khoảng 5,5mg sắt/100g, hàu là nguồn cung cấp sắt tự nhiên, góp phần hình thành hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu.

Những lưu ý khi ăn hàu

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa lợi ích của hàu, người tiêu dùng cần lưu ý: Không ăn hàu sống để tránh nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng; Người bị cao huyết áp, tim mạch cần hạn chế do hàu chứa nhiều natri; Người dị ứng hải sản có vỏ không nên sử dụng.

Mỗi bữa chỉ nên ăn khoảng 200g hàu, mỗi tuần 3-4 bữa là phù hợp.

Tránh ăn hàu cùng thực phẩm giàu vitamin C để hạn chế nguy cơ ngộ độc; Nên kết hợp hàu với rau xanh, trái cây và tinh bột để cân bằng dinh dưỡng.

Nhìn chung, nếu ăn đúng cách và chế biến hợp lý, hàu không chỉ không gây béo mà còn là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV