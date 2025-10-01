Cà rốt và những công dụng bất ngờ

Cà rốt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Tốt cho mắt: Hàm lượng vitamin A dồi dào trong cà rốt giúp bảo vệ tế bào thị giác, ngăn ngừa các bệnh như quáng gà, mờ mắt.

Ngăn ngừa ung thư: Hợp chất phytochemical trong cà rốt có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt ở ruột kết, dạ dày, tuyến tiền liệt và phổi.

Làm đẹp da: Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, cà rốt giúp làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế nếp nhăn và sạm da.

Cà rốt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ cải thiện thị lực, hỗ trợ phòng bệnh đến làm đẹp

Ổn định huyết áp: Nghiên cứu cho thấy, uống 300 - 400 ml nước ép cà rốt mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 5% huyết áp tâm thu.

Hỗ trợ tiểu đường: Với lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, cà rốt giúp kiểm soát glucose, đặc biệt hữu ích cho người tiểu đường tuýp 2.

Kích thích mọc tóc: Vitamin A, C, kali và carotenoid trong cà rốt có tác dụng nuôi dưỡng tóc, giảm nguy cơ rụng tóc.

Nghiên cứu về vaccine HIV: Các nhà khoa học đã thử nghiệm biến đổi gen trên cà rốt để phát triển loại vaccine chứa kháng nguyên HIV. Dù chưa hoàn thiện, đây được xem là hướng đi đầy hứa hẹn.

Ăn nhiều cà rốt có tốt không?

Cà rốt tốt nhưng không nên lạm dụng. Ăn quá nhiều có thể gây vàng da do thừa beta-carotene. Người lớn chỉ nên ăn khoảng 100g cà rốt mỗi ngày, 3 - 4 lần/tuần để hấp thu tối ưu dinh dưỡng.

Cà rốt có giúp giảm cân?

Với thành phần 90% là nước và chỉ khoảng 25 calo mỗi củ, cà rốt giúp tạo cảm giác no nhanh mà không gây dư thừa năng lượng. Do đó, đây là lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn kiêng, giúp giữ dáng và kiểm soát cân nặng.

Bổ sung cà rốt với lượng vừa phải trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp duy trì sức khỏe, cải thiện vóc dáng và làm đẹp da một cách tự nhiên.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn