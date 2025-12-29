'Thiên thần nội y' Hàn Quốc sau khi giảm 15 kg

Ngày 28/12, Haneul Lee (sinh năm 1993), được mệnh danh là "thiên thần nội y", khiến cộng đồng mạng chú ý khi công khai hành trình giảm cân khắc nghiệt, đánh bay 15 kg để lấy lại vóc dáng "vạn người mê" sau sinh. Ảnh: haneulina/Instagram.
"Cuối cùng tôi cũng đã trở lại. Điểm nhấn là tôi đã giảm 6 kg trong 18 ngày", cô viết. Haneul Lee còn lập một tài khoản Instagram chuyên ghi lại hành trình giảm cân, đồng thời chia sẻ bí quyết lấy lại vóc dáng nhanh chóng. "Thiên thần nội y" đặc biệt nhắc đến chạy bộ và cải thìa (chunggyeongchae) thường xuất hiện như món rau xào hoặc rau ăn kèm khi giảm cân. Ảnh: haneulina/Instagram.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Haneul Lee cho biết cô cũng phải đối mặt với những thay đổi lớn về ngoại hình sau thai kỳ. Việc tăng cân và những vết rạn khiến cô từng có lúc cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, thay vì áp lực phải gầy ngay lập tức, cô đã chọn một lộ trình khoa học để vừa đảm bảo sức khỏe nuôi con, vừa lấy lại vóc dáng một cách bền vững. Ảnh: haneulina/Instagram.
Haneul Lee bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội Hàn Quốc từ năm 2018. Nhờ nét đẹp trong trẻo cùng nụ cười tỏa nắng, cô dần hợp tác với nhiều nhãn hàng thời trang trong nước. Sau khi nổi danh, Haneul chuyển hướng sang kinh doanh với thương hiệu nội y và mỹ phẩm. Ảnh: haneulina/Instagram.
Thậm chí cô còn tự làm người mẫu cho thương hiệu nội y của mình. Ảnh: haneulina/Instagram.
Cô cũng là một YouTuber có sức ảnh hưởng lớn, thường xuyên chia sẻ về phong cách sống, bí quyết làm đẹp và hành trình làm mẹ. Năm 2022, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi tổ chức đám cưới và sau đó đón con đầu lòng, bắt đầu một chương mới đầy viên mãn trong cuộc sống cá nhân. Đến hiện tại, danh tính người chồng vẫn được giấu kín. Ảnh: haneulina/Instagram.
Trong mọi bức hình được đăng tải trên trang cá nhân, kể cả ảnh cưới, người chồng luôn bị che mặt hoặc được chụp từ sau lưng. Điều này gây tò mò về gia thế và học thức của nửa kia. Ảnh: haneulina/Instagram.
Giữa tháng 5/2024, vợ chồng Lee đón con đầu lòng. Thời điểm hiện tại, người đẹp xứ kim chi tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh các thương hiệu cá nhân. Ngoài ra, cô cũng thường quảng bá sản phẩm mẹ và bé. Ảnh: haneulina/Instagram.
Tác giả: Hà Vi
Nguồn tin: znews.vn