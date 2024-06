Được bạn gái hôn âu yếm trong thang máy, người đàn ông không ngờ bản thân chuẩn bị bước vào 'cửa tử'

Cảnh sát Rio de Janeiro, Brazil đang truy lùng người phụ nữ được cho là đã đầu độc bạn trai đến chết chỉ vài ngày sau khi họ bị camera ghi lại cảnh hôn nhau trong thang máy. Anh Luiz Ormond, một doanh nhân được phát hiện đã chết trong căn hộ của mình vào ngày 20 tháng 5 vừa qua sau khi những người hàng xóm báo cảnh sát khi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà nạn nhân.

Luiz Ormond được phát hiện tử vong hôm 20/5 vừa qua.

Các nhà điều tra tin rằng Júlia Cathermol, bạn gái của người đàn ông đã cho thuốc độc vào brigadeiros – một món tráng miệng truyền thống của Brazil có hình dáng giống một chiếc bánh nướng nhỏ – mà doanh nhân này đã ăn.

Mặc dù báo cáo khám nghiệm tử thi không tiết lộ nguyên nhân cái chết của Ormond, nhưng giám định y tế đã tìm thấy cặn sô cô la trong đường tiêu hóa của Ormond. Thi thể của Ormond được tìm thấy nằm trên ghế sofa trong phòng khách trong tình trạng phân hủy nặng, với vết thương trên đầu. Hai chiếc quạt vẫn được bật, trong đó có một chiếc trên sàn đối diện với cửa sổ đang mở. Cảnh sát cũng thu hồi được một gói morphine tại hiện trường.

Những người hàng xóm cho biết lần cuối cùng họ nhìn thấy Ormond đi bộ cùng Cathermol ra khỏi bể bơi của tòa nhà là vào ngày 17 tháng 5. Đặc biệt, camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc cuối cùng hết sức trớ trêu của người đàn ông.

Người đàn ông được bạn gái hôn âu yếm trong thang máy trước khi chết 3 ngày.

Camera giám sát gắn trong thang máy cho thấy Ormond đang cầm một chiếc đĩa bọc thứ mà chính quyền tin rằng có thể chính là thứ bị trộn thuốc độc trong khi Cathermol đang cầm một cái chai. Cặp đôi đã hôn nhau một cách đầy hạnh phúc trong thang máy trước khi thang máy dừng lại ở một tầng, nơi một người phụ nữ bước vào. Ormond và Cathermol dường như đã trò chuyện đôi ba câu với người phụ nữ này cho đến khi họ ra khỏi thang máy.

Camera giám sát thứ hai cho thấy Cathermol rời phòng tập và trở về căn hộ vào ngày 19/5. Nhà chức trách cho biết Cathermol vẫn ở trong căn hộ suốt cuối tuần và rời đi với vali vào chiều ngày 20/5.

Chân dung nghi phạm đầu độc bạn trai, Júlia Cathermol.

Theo hãng tin G1 của Brazil, hôm thứ Tư, 29/5, nhà chức trách đã bắt giữ Suyane Breschak, một người bạn của Cathermol, vì bị cáo buộc giúp cô này tẩu tán tài sản cá nhân của Ormond, bao gồm cả một chiếc ô tô được bán với giá 14.000 USD (tương đương khoảng 356 triệu VNĐ).

Hình ảnh Júlia Cathermol rời khỏi nhà bạn trai vào ngày 20/5, chỉ vài tiếng sau thì thi thể thối rữa của nạn nhân được phát hiện.

Breschak khai với các nhà điều tra rằng số tiền này được Cathermol sử dụng để trả khoản nợ 115.000 USD (tương đương 2,9 tỷ VNĐ) kéo dài suốt 5 năm. Breschak nói thêm rằng Cathermol đã trả cho cô khoảng 960 USD (tương đương 24 triệu VNĐ) một tháng. Breschak cũng tiết lộ rằng Cathermol là gái mại dâm, trong khi những người bạn trai cũ và gia đình Cathermol không biết cô ta thực sự làm nghề gì.

Brazil: Được bạn gái âu yếm hôn trong thang máy, người đàn ông không ngờ sắp bước vào "cửa tử".

Breschak biết rằng Ormond đã chết sau khi cô nhận được một cuộc điện thoại từ Cathermol nói rằng cô ta phải quấn thi thể bằng ga trải giường và chăn rồi bật quạt vì "căn hộ bốc mùi rất ghê". Breschak nói thêm rằng Cathermol kể cô ta đã dùng thuốc tẩy để lau chùi căn hộ và lũ kền kền đang xuất hiện bên cửa sổ.

Một người đàn ông mua chiếc xe ở thị trấn Cabo Frio đã bị cảnh sát thẩm vấn và đưa ra một tờ giấy viết tay làm bằng chứng cho thấy chiếc xe đứng tên anh ta. Anh ta mang theo máy tính xách tay và điện thoại di động của Ormond và bị bắt vì tội tàng trữ tài sản ăn trộm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Brazil điều tra.

Nguồn: Daily Mail

Tác giả: Gia Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn