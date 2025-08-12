Cả vườn dưa hấu 600 quả bị trộm sạch trong đêm

Khoảng 600 quả dưa hấu "bốc hơi" trong một đêm vì bị trộm, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng - Ảnh: TOHOKUKANKO

Theo báo Japan Today, vụ việc được báo cáo vào sáng 9-8 (giờ địa phương), sau khi chủ vườn phát hiện toàn bộ số dưa hấu trong vườn đã biến mất ở thành phố Matsumoto, tỉnh Nagano, Nhật Bản.

Chủ vườn cho biết vào 11h trưa 8-8 (giờ địa phương), ông đã kiểm tra và thấy mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, toàn bộ dưa hấu sẵn sàng thu hoạch đã "không cánh mà bay".

Do cánh đồng nằm sát đường lớn, cảnh sát nhận định kẻ trộm đã dùng xe tải để vận chuyển số lượng lớn nông sản này ngay trong đêm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra và rà soát.

Trước vấn nạn trộm cắp nông sản, cảnh sát tỉnh Nagano khuyến cáo nông dân cần nâng cao các biện pháp bảo vệ.

Cụ thể, người dân được khuyến nghị lắp đặt camera giám sát, dựng hàng rào kiên cố, cũng như sử dụng các rào chắn tích hợp cảm biến, báo động để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi xâm nhập trái phép vào vườn cây ăn quả hay cánh đồng của họ.

Tuy nhiên đây thực chất không phải là vụ việc riêng lẻ liên quan đến trộm cắp trái cây, nông sản. Trước đó nhiều địa phương khác tại Nhật Bản cũng ghi nhận tình trạng này.

Theo báo Japan Today, hồi tháng 5-2024, một vụ tương tự xảy ra ở thành phố Hokota thuộc tỉnh Ibaraki, khi khoảng 500 quả dưa lưới giống Lenon trị giá khoảng 350.000 yen (hơn 62 triệu đồng) đã bị đánh cắp khỏi nhà kính.

Khi đó, đây là vụ trộm dưa lưới thứ ba trong năm 2024 tại thành phố Hokota, một trong những vùng trồng dưa lưới hàng đầu Nhật Bản.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn