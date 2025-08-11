Tàu Trung Quốc va chạm nhau khi rượt đuổi tàu Philippines

Hình ảnh do Philippines cung cấp ngày 11-8 cho thấy va chạm giữa 2 tàu Trung Quốc trong vụ chạm trán ở Biển Đông - Ảnh: AFP

Ngày 11-8, người phát ngôn Jay Tarriela của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết vụ việc xảy ra gần bãi cạn Scarborough.

Theo ông Tarriela, lực lượng PCG đang hộ tống các tàu cứu trợ ngư dân trong khu vực. Phía Philippines công bố hình ảnh một tàu của lực lượng hải cảnh Trung Quốc va chạm với một tàu lớn hơn mang số hiệu 164 trên thân tàu, gây ra tiếng động lớn.

"Tàu CCG 3104 (của lực lượng hải cảnh Trung Quốc), đang truy đuổi tàu BRP Suluan (của PCG) với tốc độ cao, đã thực hiện một động thái nguy hiểm từ mạn phải của tàu Philippines, dẫn đến va chạm với tàu chiến của Hải quân PLA (Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc)", Hãng tin AFP dẫn lời ông Tarriela nói.

"Điều này đã gây ra thiệt hại đáng kể ở mũi tàu của tàu CCG, khiến nó không còn đủ khả năng di chuyển trên biển", người phát ngôn PCG cho biết thêm.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ có ai bị thương trong vụ việc hay không. PCG cho hay đã đề nghị hỗ trợ thủy thủ đoàn Trung Quốc nếu có người bị thương nhưng phía Trung Quốc không phản hồi.

Ngoài ra, viết trên mạng xã hội X trước đó, ông Tarriela cũng nói rằng tàu thuyền và ngư dân Philippines đã bị "những hành động nguy hiểm và cản trở" từ tàu Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough vào sáng sớm 11-8. Ông cho biết một tàu Philippines đã tránh được một cú bắn vòi rồng từ tàu Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, Lực lượng hải cảnh Trung Quốc ra tuyên bố cho biết tàu Trung Quốc đã "theo dõi và chặn các tàu Philippines sau khi họ phớt lờ cảnh báo", song không đề cập đến vụ va chạm.

Video vụ va chạm - Nguồn: AFP

Vụ va chạm là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, nơi hơn 60% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua.

Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc khoảng 1.000km. Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn