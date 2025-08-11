Xe buýt chở 20 du khách Việt gặp tai nạn ở Malaysia

May mắn chỉ có 2 người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn giữa xe buýt và 2 xe ô tô ở bang Pahang, Malaysia, ngày 10-8 - Ảnh: Sở Cứu hỏa và cứu hộ Pahang

Theo cảnh sát trưởng Datuk Seri Yahaya Othman của bang Pahang, Malaysia, chiếc xe buýt chở du khách Việt gặp tai nạn vào khoảng 17h ngày 10-8.

Khi đó xe buýt chở 20 công dân Việt Nam đã đâm vào 2 ô tô khác khi đang xuống dốc từ cao nguyên Genting ở Bentong. Trên xe buýt còn có 1 hướng dẫn viên du lịch và 1 tài xế.

"Chiếc xe buýt đã mất lái trước khi đâm vào đuôi một chiếc Perodua Myvi và một chiếc Toyota Innova", Hãng tin Bernama dẫn lời ông Yahaya nói.

Cả ba chiếc xe đều bị trượt khỏi làn đường sau vụ va chạm. May mắn không có người nào bị thương nặng mặc dù đây được đánh giá là vụ tai nạn rất nghiêm trọng.

Tài xế xe buýt bị thương nhẹ, trong khi tất cả hành khách đều thoát ra ngoài an toàn.

Theo cảnh sát, tài xế một xe ô tô bị thương nhẹ và đã được người dân xung quanh đưa đến Bệnh viện Bentong. Hành khách trên xe Myvi và Toyota Innova vẫn an toàn.

Một phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa và cứu hộ Pahang (JBPM) cho biết chiếc xe buýt đang trên đường từ cao nguyên Genting đến Hang Batu. Lực lượng này đã triển khai xe cứu hỏa hạng nhẹ cùng nhân viên cứu hộ đến hiện trường.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chủ động và kịp thời theo dõi, cũng như liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo hộ công dân, theo TTXVN.

Hiện trường vụ tai nạn ở bang Pahang, Malaysia - Ảnh: TTXVN

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn