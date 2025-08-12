Hoa hậu Philippines bị bắt cóc, giấu thi thể dưới biển

Theo tờ Daily Mail, thi thể của Acquene Arradaza - Miss Matag-ob - được một nhóm ngư dân địa phương phát hiện khi đang trôi dạt ngoài khơi, gần ngôi làng ven biển Barangay 99 Diit. Vụ việc xảy ra từ hôm 4/8, song tới nay thông tin mới được công khai. Đại diện cảnh sát cho biết người đẹp đã bị sát hại rồi giấu xác dưới biển.

Thi thể Arradaza đã phân hủy nặng, được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, tay chân bị trói, một ổ khóa xe đạp quấn quanh cổ. Gương mặt cô bị che bằng vải đen rồi quấn thêm băng keo, cơ thể bị buộc vào hai bao tải chứa vật nặng.

Đáng chú ý, gia đình Arradaza cũng chỉ báo cáo vụ việc cô mất tích vào hôm 4/8 - cùng ngày thi thể Arradaza được tìm thấy. Giới chức cho rằng nếu người thân trình báo sớm hơn, người đẹp có thể đã được cứu.

Arradaza qua đời ở tuổi 35. Ảnh: ViralPres.

Theo điều tra, Arradaza đã bị 3 người đàn ông có vũ trang bắt cóc khi đang mua sắm ở thành phố Ormoc, Philippines vào hôm 31/7. Cảnh sát cho biết đây là một “cuộc tấn công có chủ ý và được lên kế hoạch trước”.

Camera giám sát ghi lại cảnh một chiếc Toyota Wigo màu đen, biển số 1799, dừng sát lề đường, trước khi 3 người đàn ông lao ra và cưỡng ép đưa cô lên xe.

Nhóm này nhanh chóng bỏ trốn theo hướng Kananga, Leyte. Sau đó, chiếc xe bị phát hiện di chuyển về Tacloban City, theo tờ The Manila Times.

5 ngày sau, ngư dân phát hiện thi thể cô trôi trên biển trong tình trạng đã phân hủy. “Thi thể đã trương sình, không mặc quần áo. Cổ, tay và chân đều bị trói, mặt bị che bằng vải đen rồi quấn băng keo”, Trung tá Shenna Layog - quyền trưởng đồn Cảnh sát Tacloban City số 2 - cho hay.

Gia đình xác nhận danh tính nạn nhân nhờ hình xăm trên lưng. Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra, truy bắt các nghi phạm.

Acquene Arradaza sinh năm 1990, đăng quang Hoa hậu Matag-ob năm 2012. Trước đó, em trai cô - Eros Arradaza - cũng từng bị bắn chết trong một vụ đấu súng với cảnh sát, trong đợt truy quét ma túy tại địa phương vào năm ngoái. Mẹ cô, bà Vilma Arradaza, hiện kêu gọi giới chức Philippines giúp đỡ điều tra vụ án con gái bị bắt cóc, sát hại.

