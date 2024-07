Đùa giỡn với đồng nghiệp, người phụ nữ rơi xuống đất tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra ở Dombivali, bang Maharashtra, Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, Gudiya Devi, người làm công việc dọn dẹp trong một tòa nhà, được nhìn thấy đang ngồi trên lan can. Vài giây sau, một người đàn ông là đồng nghiệp của cô xuất hiện. Người này ôm lấy Gudiya Devi và có hành động như đang đùa giỡn.

Hành động này khiến cả hai đều mất thăng bằng. Người phụ nữ sau đó đã xuống đất còn người đàn ông may mắn sống sót vì bám được vào lan can. Sự việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 16/7.

Người phụ nữ rơi từ tầng 3 xuống đất.

Ngay sau khi Gudiya Devi ngã xuống, các nhân viên bảo vệ và nhân viên khác của tòa nhà vội vã chạy xuống để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc. Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.

