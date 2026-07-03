ĐT Việt Nam: Có Son, Hên, Lộc nhưng Đức mới là 'điểm tựa vàng'

Hoàng Đức là cầu thủ không thể thiếu của ĐT Việt Nam. Ảnh - Minh Tuấn

Trước khi bắt đầu, cần phải nhắc lại câu chuyện, trước AFF Cup 2024, Hoàng Đức từng đối diện với không ít hoài nghi, thậm chí bị “ném đá” không thương tiếc. Đó là thời điểm, tiền vệ sinh năm 1998 thi đấu khá mờ nhạt, trong những đợt tập trung ĐT Việt Nam vào tháng 9 và 10. Và thêm một câu chuyện tốn nhiều giấy mực nữa, cũng ở thời điểm đó, là rất nhiều dấu hỏi về động lực sau khi rời Thể Công Viettel để khoác áo Ninh Bình ở hạng Nhất.

Thế nhưng thay vì lên tiếng bằng những lời giải thích, Hoàng Đức trả lời tất cả bằng màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ. Anh không ghi nhiều bàn thắng như Xuân Son, song lại là mắt xích quan trọng nhất trong cách vận hành của HLV Kim Sang Sik. AFF Cup 2024 chứng kiến một ĐT Việt Nam liên tục xoay tua đội hình, nhưng Hoàng Đức vẫn hiện diện trong cả 8 trận đấu.

Cụ thể, anh đá chính 7 trận, thi đấu 638 phút, thực hiện 283 đường chuyền chính xác với tỷ lệ 84%, cùng 7 đường chuyền quyết định. Những con số ấy phản ánh vai trò của người cầm nhịp, giữ sự cân bằng và kết nối mọi tuyến, góp phần quan trọng đưa “Những chiến binh sao vàng” đến chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba.

Hoàng Đức có tầm ảnh hưởng lớn ở khu vực giữa sân

Phong độ ấy tiếp tục được duy trì trong mùa giải 2025/26. Trong màu áo Ninh Bình, Hoàng Đức đá chính 23 trận, ghi 7 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo. Rõ ràng, dù thi đấu ở môi trường nào, anh vẫn chứng minh đẳng cấp của một trong những tiền vệ ổn định nhất bóng đá Việt Nam. Tầm ảnh hưởng của Hoàng Đức không chỉ nằm ở câu lạc bộ mà còn lan tỏa đến ĐTQG. HLV Kim Sang Sik có thể xây dựng nhiều phương án chiến thuật khác nhau, nhưng Hoàng Đức vẫn là một trong những chìa khóa quan trọng nhất của nhà cầm quân người Hàn.

Khi đã vươn tầm ngôi sao, Hoàng Đức chắc chắn sẽ bị đối thủ chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, bản lĩnh của một cầu thủ lớn luôn giúp anh biết cách thích nghi, vượt qua sức ép và lên tiếng ở những khoảnh khắc quyết định. Chừng nào còn giữ được khát vọng ấy, Hoàng Đức vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn, là điểm tựa để bóng đá Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới. Bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026 có thể là một cột mốc tiếp theo trong sự nghiệp của Hoàng Đức.

Tác giả: Đam San

Nguồn tin: bongdaplus.vn