Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam

Hoàng Đức nhận cú đúp giải Cầu thủ được yêu thích và Quả bóng vàng.

Giải thưởng đầu tiên trong đêm gala mang tên "Cống hiến". Nguyễn Thị Tuyết Dung, cựu tuyển thủ quốc gia trở thành cái tên được vinh danh. Trước đó, cô đã có hai lần giành Quả bóng vàng Việt Nam. Hiện tại, cựu danh thủ sinh năm 1993 đang trau dồi bản thân để hướng đến mục tiêu trở thành huấn luyện viên.

"Sau gần 20 năm chơi bóng, ngày hôm nay được đứng ở đây, nhận giải thưởng này là một vinh dự. Tôi xin cảm ơn đồng đội, những người thầy, cô đã dìu dắt tôi trong những năm tháng qua, cảm ơn gia đình và người hâm mộ", Tuyết Dung chia sẻ.

Alan Grafite là ngôi sao tiếp theo được xướng tên trên bục nhận giải. Tiền đạo sinh năm 1998 nhận giải "Ngoại binh hay nhất" nhờ màn trình diễn xuất sắc trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Trong khi đó, giải "Cầu thủ được yêu thích nhất" dựa trên lá phiếu từ người hâm mộ được dành cho tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Theo công bố từ ban tổ chức, Hoàng Đức nhận 2.045 lượt bầu chọn từ người yêu bóng đá. Hoàng Đức cùng đồng đội ở CLB Ninh Bình đang bay cao ở ngay mùa đầu tiên thăng hạng V.League với thành tích bất bại (8 thắng, 3 hoà).

Ở hạng mục giải "Cầu thủ nam trẻ hay nhất", Nguyễn Đình Bắc, trụ cột của U22 Việt Nam vừa giành huy chương vàng SEA Games, được vinh danh. Do đang tập trung cùng đội tuyển, ngôi sao của CLB CAHN không thể dự lễ trao giải.

Trong năm 2025, Đình Bắc để lại dấu ấn ở các giải đấu trong nước cũng như khi khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Anh được đánh giá cao nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu tích cực. Việc Đình Bắc góp mặt trong danh sách rút gọn Quả bóng Vàng Việt Nam và thắng giải Cầu thủ trẻ nhất được xem là sự ghi nhận cho quá trình tiến bộ đó.

Ở hạng mục giải cá nhân môn futsal, Quả bóng đồng, bạc, vàng lần lượt thuộc về Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Bắc), Từ Minh Quang (Thái Sơn Bắc) và Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam).

Châu Đoàn Phát (giữa) giành Quả bóng vàng futsal. Ảnh: Anh Tiến.

Trần Thị Thùy Trang (CLB TP.HCM I), Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội I) và Nguyễn Bích Thùy (CLB nữ Thái Nguyên) lần lượt bước lên sân khấu để nhận giải Quả bóng đồng, bạc và vàng dành cho cầu thủ nữ.

"Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Cảm ơn ba mẹ, đồng đội đã cùng tôi làm nên những khoảnh khắc lịch sử. Tôi cũng xin gửi lời tri ân đến CLB Tao Đàn, nơi đã đào tạo tôi, cảm ơn CLB Thái Nguyên giúp tôi trưởng thành hơn. Đặc biệt, tôi cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung và người hâm mộ", Bích Thùy chia sẻ.

Bích Thùy lần đầu giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Ảnh: Anh Tiến.

Ở hạng mục giải thưởng được mong chờ nhất dành cho các cầu thủ nam, Nguyễn Quang Hải bước lên nhận Quả bóng đồng. Trong khi đó, Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Đình Bắc.

Quang Hải có lần thứ 2 nhận Quả bóng đồng, sau lần đầu tiên vào năm 2017. Ảnh: Anh Tiến.

Do không thể dự gala trao giải, Đình Bắc gửi đoạn video bày tỏ niềm vinh dự khi nằm trong top 3 cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025, đồng thời tri ân SLNA, CLB Quảng Nam, những bến đỗ đã chắp cánh ước mơ thi đấu chuyên nghiệp cho cầu thủ sinh năm 2004.

Quả bóng vàng nam, giải thưởng quan trọng nhất trong đêm gala thuộc về Nguyễn Hoàng Đức. Ở tuổi 27, anh đã có lần thứ 3 chinh phục đỉnh cao của bóng đá Việt Nam và vẫn còn nhiều cơ hội để cân bằng kỷ lục của cựu danh thủ Phạm Thành Lương (4 lần).

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến CLB Thể Công Viettel, nơi đã đào tạo tôi, cảm ơn người hâm mộ CLB Ninh Bình và đồng đội đã hỗ trợ tôi trong mùa giải vừa qua", Hoàng Đức chia sẻ.

