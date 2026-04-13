HLV Vũ Tiến Thành lên phương án sử dụng Hoàng Đức

Tối ngày 12/4, Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Becamex TP.HCM trên sân Bình Dương ở vòng 18 V.League 2025/26. Đây là trận đấu mà đội bóng Cố đô Hoa lư tiếp tục không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Chân sút sinh năm 1998 dính chấn thương sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Malaysia hôm 31/3.

Tuy nhiên, theo HLV Vũ Tiến Thành, Hoàng Đức đã có thể trở lại và nằm trong kế hoạch của Ninh Bình ở những vòng đấu tiếp theo. Chia sẻ tại họp báo, nhà cầm quân này cho biết: “Hiện tại, Hoàng Đức đã trở lại bình thường. Nếu mạo hiểm, tôi có thể cho cậu ấy đá chính, nhưng tôi chỉ sử dụng khoảng 10-15 phút cuối trận để đảm bảo an toàn”.

Việc tiền vệ sinh năm 1998 bình phục được xem là cú hích lớn cho Ninh Bình trong giai đoạn then chốt. Ở trận đấu này, Geovane Magno mở tỷ số trên chấm phạt đền, trước khi Hồ Tấn Tài gỡ hòa cho đội chủ nhà. Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút bù giờ hiệp hai, khi Geovane tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Văn Thuận ghi bàn ấn định chiến thắng.

Hoàng Đức có thể trở lại thi đấu sau chấn thương - Ảnh: Ninh Bình FC.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Vũ Tiến Thành cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có 3 điểm: “Chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn và chiến thắng là xứng đáng. Becamex TP.HCM là đội bóng rất khỏe nên trận đấu khó khăn đúng như dự đoán”.

Dù vậy, ông cũng không giấu được nỗi lo về lực lượng khi đội hình đang bị bào mòn sau chuỗi trận căng thẳng: “Sau 2 trận gặp HAGL và Becamex TP.HCM, đội hình của chúng tôi bị bào mòn đáng kể. Ninh Bình có nhiều cầu thủ giỏi nhưng lực lượng đang khá mỏng”.

Liên quan đến đề xuất tăng suất ngoại binh tại V.League, HLV Vũ Tiến Thành thẳng thắn bày tỏ quan điểm không ủng hộ. Theo ông, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội ra sân của cầu thủ nội, nhất là với các CLB chú trọng đào tạo trẻ như Ninh Bình, HAGL, SLNA hay Thể Công Viettel. “Không nên so sánh với các quốc gia khác vì bối cảnh khác nhau. Nếu sử dụng quá nhiều ngoại binh, cầu thủ nội sẽ mất cơ hội phát triển”, ông nhấn mạnh.

Chiến thắng quan trọng ở vòng 18 V.League 2025/26 giúp Ninh Bình có 34 điểm, tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Thể Công Viettel 4 điểm và tạo khoảng cách tương tự với Hà Nội phía sau.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn