Nước lá tía tô có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người không nên uống hàng ngày

Từ xa xưa, người Việt đã lưu truyền nhiều bài thuốc từ dược liệu này và các món ăn dân giã không thể thiếu tía tô. Không ít nghiên cứu chỉ ra rằng lá tía tô có thể hỗ trợ điều trị cúm, ngộ độc thực phẩm, hen suyễn, virus đường hô hấp, tiểu đường.

Công dụng tiêu biểu của dược liệu tía tô

Chống dị ứng, bảo vệ hệ tim mạch và thần kinh: Chiết xuất thu được từ lá tía tô có thể ngăn cản sự xuất hiện của phản ứng dị ứng bên trong cơ thể. Thành phần Omega-3 trong loại lá này tương đối cao nên chống viêm, chống oxy hóa tốt đồng thời cũng là nguồn năng lượng để tăng cường chức năng nhận thức của não bộ, nhờ đó mà chống lại nguy cơ mất trí nhớ ở người già. Đặc biệt, Omega-3 nếu được hấp thụ hàng ngày còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch.

Lá tía tô mang lại nhiều lợi ích với sức khoẻ. Ảnh: Internet.

Giúp đẹp da: Hoạt chất Priseril ở lá tía tô có vai trò cải thiện sắc tố và loại bỏ tế bào chết trên da tương đối hiệu quả. Xét trên phương diện này thì lá tía tô giúp cho da trở nên đều màu và tươi sáng hơn. Mặt khác, thành phần vitamin E trong lá tía tô còn tăng cường độ ẩm và giúp da trở nên mịn màng.

Điều trị gout và tốt cho tiêu hóa: 4 hoạt chất trong lá tía tô có thể làm giảm enzym xanthin oxidase - tác nhân làm hình thành axit uric gây ra bệnh gout. Lý giải về lá tía tô có tác dụng gì qua các thử nghiệm đã được thực hiện cho thấy, việc hàng ngày sử dụng chiết xuất từ lá tía tô sẽ cải thiện triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa, bệnh trào ngược dạ dày và chứng táo bón nhẹ ở hội chứng ruột kích thích.

Ổn định các bệnh lý tự miễn dịch: So với nhiều loại dầu thực vật khác thì dầu hạt tía tô chứa nhiều axit Omega-3 alpha-linolenic hơn cả. Axit Omega-3 rất tốt với kiểm soát tình trạng tự miễn dịch như hen suyễn, lupus và viêm khớp dạng thấp.

Bệnh nhân bị hen suyễn có thể đáp ứng điều trị bằng dầu hạt tía tô tương đối tốt, vì đây là dược liệu có thể ức chế co thắt đường thở và phản ứng với chất kích thích bị hít phải. Không những thế, dầu hạt tía tô còn ức chế sự di chuyển của tế bào bạch cầu đến phổi, ngăn ngừa nguy cơ sốc phản vệ - đáp ứng miễn dịch bất thường với mức độ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng khi không được cấp cứu ngay.

Những người nào nên tránh uống nước lá tía tô?

Bài viết của TS.BSCKII Trần Ngọc Quế - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Bình trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, lá tía tô tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng dùng được. Dưới đây là những người không nên uống nước lá tía tô:

Nước lá tía tô có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được. Ảnh: Internet.

Phụ nữ mang thai: Cơ thể phụ nữ mang thai vốn nóng hơn người bình thường, dùng lá tía tô dài ngày có thể dẫn đến tăng huyết áp. Hơn nữa, việc lạm dụng lá tía tô có thể khiến cho phụ nữ mang thai cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, táo bón, tiểu tiện đỏ.

Người đang bị cảm nóng, sốt: Theo y học cổ truyền, lá tía tô vị cay, tính ấm. Do đó những người đang bị cảm nóng cần sử dụng thận trọng kẻo khiến cơ thể ra thêm nhiều mồ hôi, bức bối, khó chịu.

Người đang bị tiêu chảy: Nước tía tô có tính kích thích tiêu hóa nhẹ nhờ tinh dầu. Tuy nhiên, với người bụng yếu, đang bị lạnh bụng hoặc tiêu chảy, việc dung nạp thức uống này sẽ làm tăng nhu động ruột, khiến tình trạng đi ngoài phân lỏng trở nên nghiêm trọng và khó kiểm soát hơn.

Người chuẩn bị phẫu thuật: Các hoạt chất sinh học trong tía tô có khả năng làm giãn mạch và làm chậm quá trình đông máu tự nhiên. Do đó, người bệnh chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật cần ngừng uống nước tía tô ít nhất hai tuần để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ xuất huyết kéo dài.

Người bị dị ứng với tía tô: Một số trường hợp bị dị ứng với lá tía tô không nên dùng. Do đó trước khi sử dụng số lượng lớn nên uống thử một lượng nhỏ tía tô. Nếu sau 24h không thấy có phản ứng bất thường thì mới nên tiếp tục sử dụng với liều lượng tăng dần. Ngoài ra, cần đảm bảo mua được loại tía tô sạch, không có hóa chất độc hại để giữ an toàn cho sức khỏe.

Ngoài ra, không chỉ những người thuộc nhóm chống chỉ định, ngay cả người bình thường nếu thần thánh hóa loại nước này và uống thay nước lọc hàng ngày cũng sẽ phải đối mặt với nhiều phản ứng ngược nguy hiểm: Gây tăng huyết áp đột ngột; Gây dị ứng, mẩn ngứa da; Gây mệt mỏi và suy nhược…

Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên uống quá 1 đến 2 ly nước tía tô (khoảng 300 - 500ml) mỗi ngày, nên sử dụng trong 24 giờ để đảm bảo chất lượng, mùi vị. Chỉ nên uống liên tục trong vòng một tuần rồi nghỉ. Hãy lắng nghe cơ thể và sử dụng đúng cách.

Tác giả: Hương Giang(theo suckhoedoisong, vtcnews)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn