Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh tham dự Chương trình 'Xuân sớm vùng cao'

Toàn cảnh Chương trình "Xuân sớm vùng cao" - Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tham dự chương trình

Tham dự chương trình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

Chương trình "Xuân sớm vùng cao - Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025" là chương trình hết sức ý nghĩa, nằm trong chuỗi chương trình Tết vì người nghèo Xuân Ất Tỵ năm 2025 do tỉnh tổ chức.

Chương trình được tổ chức tại xã Bắc Lý, nơi có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 98% đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và lực lượng vũ trang, cũng như sự đồng hành, sẻ chia của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh mỗi khi Tết đến, Xuân về. Sau chương trình, nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng cao, vùng biên giới được tiếp nhận sớm quà Tết để chuẩn bị đón Tết an vui, đầm ấm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu tại chương trình

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao 3.026 tỷ đồng quà Tết tới người nghèo huyện Kỳ Sơn và kinh phí mua con giống cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Sơn và 02 xã Bắc Lý, Mỹ Lý sớm gửi các phần quà đến với người dân; đồng thời cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo để người dân từng bước vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia, đảm bảo người dân được đón Tết an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trao 1.000 suất quà của Bộ Công an và quà Tết trị giá 1,6 tỷ đồng của Công an tỉnh tặng người nghèo huyện Kỳ Sơn

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trao tặng áo ấm cho các cháu học sinh

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh đã trao 1.000 suất quà trị giá 500 triệu đồng của Bộ Công an tặng các hộ nghèo huyện Kỳ Sơn. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng trao quà Tết với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng của Công an tỉnh tặng người nghèo huyện Kỳ Sơn, góp phần giúp bà con đón Tết đầy đủ, ấm cúng hơn.

Ngoài hoạt động tặng nhà đoàn kết, mô hình sinh kế, xe đạp, quà Tết, chương trình còn diễn ra các hoạt động gắn với văn hoá, phong tục tập quán của đồng bào vùng cao huyện Kỳ Sơn

Trong chương trình, ngoài hoạt động tặng nhà đoàn kết, mô hình sinh kế, xe đạp, quà Tết, còn diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ gắn với văn hoá, phong tục tập quán của đồng bào, tạo không khí vui tươi, đoàn kết; qua đó gắn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững sự ổn định địa bàn, chung tay phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nhiều phần quà Tết được trao tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn

Tác giả: Hồng Hạnh – Đình Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn