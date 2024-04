Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm việc với Công an huyện Diễn Châu

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Năm 2023 và quý I/2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Diễn Châu đã tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác. Theo đó, tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương lớn về bảo đảm ANTT. Tình hình an ninh quốc gia được giữ vững ổn định, các vụ việc nổi lên được nắm, dự báo, tham mưu xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng”. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật; kìm giữ và làm giảm tội phạm, không để xảy ra trọng án; xác lập, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục được tăng cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa lực lượng thực hiện Đề án 06/CP; tập trung triển khai sớm, toàn diện các giải pháp phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo; tai nạn giao thông giảm 03 tiêu chí so với quý I/2023. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực; ngày càng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn…

Lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu phát biểu

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác và trưởng Công an các xã, thị trấn; đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Công an huyện Diễn Châu đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Giám đốc yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là bảo đảm tốt an ninh nông thôn, an ninh tuyến biển… Chủ động nhận diện và quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm gắn với đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội. Tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, khoáng sản; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ thành công các đối tượng truy nã…

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát biểu

Bên cạnh đó, “kích hoạt” Tổ công tác 373 hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí; tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án 06/CP; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác thu hồi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Ngoài ra, chú trọng nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về ANTT. Tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng trụ sở Công an xã cũng như bố trí Công an chính quy tham gia ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy cấp xã và chức danh phó bí thư kiêm nhiệm đoàn cấp xã…

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc yêu cầu toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Diễn Châu đoàn kết, thống nhất một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

