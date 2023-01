Độc quyền: Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đã tổ chức lễ ăn hỏi vào 1 tháng trước?

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đều là những người hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng giữ đời tư rất kín tiếng. Cho đến thời gian gần đây, một nguồn tin thân cận chia sẻ với chúng tôi việc Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà của đàng gái ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Vào ngày 13/1, chúng tôi có mặt ở quê nhà của Hoàng Thuỳ Linh để xác minh thông tin trên và được những nguồn tin thân cận chia sẻ về đám hỏi của nữ ca sĩ.

Clip: Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đã nên duyên vợ chồng

Lễ ăn hỏi kín đáo của Hoàng Thuỳ Linh đã diễn ra 1 tháng trước

Cụ thể, khi được hỏi về tin vui của gia đình Hoàng Thuỳ Linh thì một người phụ nữ sinh sống tại khu vực nhà ông Hoàng Thanh Long - bố ruột của nữ ca sĩ đã khẳng định: "Phải, chuẩn bị cưới rồi. Tôi không nhìn thấy cảnh đám hỏi nhưng hôm nọ tôi sang phụ nấu ăn thì mợ dâu của Linh nói cho tôi biết". Nhắc đến Đen Vâu, người này chia sẻ thêm: "Phải, cưới Đen Vâu, tôi nói dối làm gì".

Đồng thời, một người đàn ông cũng nói: "Đám hỏi ở dưới Hà Nội chứ không phải ở đây, diễn ra vào 1 tháng trước rồi. Không biết bao giờ cưới nhưng có ăn hỏi rồi". Nguồn tin cho biết chính chú ruột của Hoàng Thuỳ Linh đã chia sẻ tin vui này.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu tổ chức lễ ăn hỏi kín đáo vào 1 tháng trước tại Hà Nội?

Thái độ của bố mẹ Hoàng Thuỳ Linh trước tin hỷ của con gái

Những người sống cạnh nhà của Hoàng Thuỳ Linh cho biết nữ ca sĩ và Đen Vâu thường về chơi nhưng luôn giấu kín mặt. Gần đây nhất (vào ngày 12/1), người thân của Đen Vâu đã đến nhà của Hoàng Thuỳ Linh để thăm hỏi, bố nữ ca sĩ tổ chức tiệc rất linh đình. Nhiều người hàng xóm cho biết từ ngày con gái đã được "chốt đơn", bố Hoàng Thuỳ Linh rất vui vẻ, khoe con rể với mọi người.

Ngôi nhà bề thế của Hoàng Thuỳ Linh tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Hàng xóm cho biết cách đây ít hôm thì bố của Hoàng Thuỳ Linh nấu bánh chưng, mở tiệc vì được thông gia đến thăm

Những người xung quanh chưa nhận được thiệp mời cưới nhưng ai cũng biết thông tin nữ ca sĩ đã tổ chức lễ ăn hỏi

Hoàng Thuỳ Linh thường xuyên về quê chơi nhưng rất kín tiếng (Ảnh từng được cô chia sẻ nhiều năm trước)

Người phụ nữ gần nhà của Hoàng Thuỳ Linh hào hứng kể: "Hôm 12/1, 2 đứa nó cũng lên chơi. Ông Long rất phấn khởi, nấu một nồi bánh chưng to để đón con rể là Đen Vâu đấy. Dạo này nhà của ông Long đông khách lắm. Tôi thấy quá hay, không ngờ Hoàng Thuỳ Linh lại lấy Đen Vâu. Ông Long hay khoe Đen Vâu với mọi người.

Nhưng người trong làng ai cũng mừng, đến cưới chắc phải mời rồi, còn hiện giờ nhà họ chưa gửi thiệp".

Hiện tại, chúng tôi đã liên lạc phía Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu nhưng chưa nhận được phản hồi. Dù người trong cuộc chưa có bất kì động thái liên quan nào nhưng thông tin này đang khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng vì showbiz Việt lại gia nhập thêm một cặp đôi "trai tài gái sắc".

Bố mẹ Hoàng Thuỳ Linh cũng không chia sẻ nhiều về tin vui của gia đình

Bước chân vào con đường nghệ thuật gần 2 thập kỷ, Hoàng Thuỳ Linh là người rất ít chia sẻ chuyện yêu đương trước công chúng. Trước đó, "cô Mị" từng có thời gian hẹn hò Vĩnh Thuỵ và có mối quan hệ thân thiết với Gil Lê.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh hợp tác cùng nhau trong sản phẩm Gieo Quẻ được phát hành vào năm 2022. Thời điểm này, cả hai thân thiết, gắn bó như hình với bóng trên phim trường. Vào tháng 8/2022, Đen Vâu từng xuất hiện trong buổi họp báo của Hoàng Thuỳ Linh nhưng anh âm thầm xuất hiện, cả hai cũng không chụp ảnh riêng cùng nhau.

Hoàng Thuỳ Linh là nữ ca sĩ đa tài trong làng giải trí Việt

Đen Vâu là rapper sở hữu nhiều ca khúc "triệu view", có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng

