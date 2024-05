Chân dung Đại tá Vũ Như Hà vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Tại Công an tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Công an mới đây đã đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Như Hà cho biết, trên cương vị mới sẽ cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Vũ Như Hà. Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Vũ Như Hà, sinh ngày 07/11/1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cư trú tại xã Phước Kiến, huyện Nhà bè, thành phố Hồ Chí Minh, trình độ Thạc sỹ chuyên ngành điều tra tội phạm; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Đại tá Vũ Như Hà được điều động về làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Đại tá Hà thời gian qua đã cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu lập nhiều chiến công xuất sắc. Tiêu biểu là việc phát hiện, điều tra hàng loạt đại án, xử lý hàng loạt các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, thu hồi tài sản triệt để cho Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại và người liên quan.

Đơn cử như đại án tại Công ty Việt Á, C03 đã điều tra 30 vụ án liên quan với 107 bị can tại 25 địa phương, đơn vị bị khởi tố, bắt tạm giam. Số tiền kê biên, phong tỏa, các bị can nộp để khắc phục hậu quả đã lên tới 1.670 tỷ đồng.

Ông Hà còn cùng C03 điều tra triệt để vụ án liên quan đến "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát. Tổng cộng đã có 86 người bị Bộ Công an truy tố, và tổng số tiền thiệt hại của vụ án lên tới 677.000 tỷ đồng (tương đương 27 tỷ USD).

