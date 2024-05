Tạm đình chỉ giáo viên mầm non đánh bé gái 8 tuổi

Công an thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, hiện đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra của Công an huyện Mường La để điều tra, xác minh vụ việc một phụ nữ là giáo viên mầm non đánh bé gái.

Hình ảnh vụ việc do camera ghi lại.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip một bé gái đang chạy ngoài đường bất ngờ bị người phụ nữ giữ lại và đánh liên tục. Dù bé bị ngã, nằm trên nền đường, la hét thất thanh và hoảng loạn, nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn và đưa cháu bé rời đi.

Đại úy Cầm Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an thị trấn Ít Ong thông tin: Qua xác minh sự việc trên xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/5, tại tiểu khu 3 (thị trấn Ít Ong, huyện Mường La). Sau khi cháu bé bị đánh, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế để kiểm tra. Hiện sức khoẻ cháu cơ bản ổn định, đang trong thời gian theo dõi.

Cháu bé bị đánh (SN 2016) ở thị trấn Ít Ong cùng ông, bà. Người phụ nữ đánh cháu bé là giáo viên Trường mầm non thị trấn Ít Ong.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La, Trường mầm non Ít Ong đã họp và tạm đình chỉ giáo viên trong vụ việc để điều tra, xác minh.

Tác giả: C.Thiên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân