Mẫu iPhone đang "cháy hàng" giảm giá sâu nhất kể từ khi ra mắt

Sau hai năm kể từ khi ra mắt, iPhone 14 Pro vẫn giữ vững vị thế là chiếc điện thoại cao cấp hàng đầu trên thị trường. Dù từng trải qua nhiều đợt cháy hàng khi mới ra mắt và nhận được sự săn đón nồng nhiệt, nhưng hiện tại, iPhone 14 Pro đang có mức giảm giá hấp dẫn.

Theo khảo sát tại một số đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR), giá của iPhone 14 Pro đầu tháng 5/2024 đã giảm đáng kể. Mức giá khởi điểm của phiên bản 128GB là từ 23.69 triệu đồng, trong khi đó, phiên bản 256GB có giá từ 26.79 triệu đồng.Sau hai năm kể từ khi ra mắt, iPhone 14 Pro vẫn giữ vững vị thế là chiếc điện thoại cao cấp hàng đầu trên thị trường. Dù từng trải qua nhiều đợt cháy hàng khi mới ra mắt và nhận được sự săn đón nồng nhiệt, nhưng hiện tại, iPhone 14 Pro đang có mức giảm giá hấp dẫn.

Theo khảo sát tại một số đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR), giá của iPhone 14 Pro đầu tháng 5/2024 đã giảm đáng kể. Mức giá khởi điểm của phiên bản 128GB là từ 23.69 triệu đồng, trong khi đó, phiên bản 256GB có giá từ 26.79 triệu đồng.

iPhone 14 Pro đang là chiếc điện thoại "cháy hàng" tại nhiều đại lý

Với mức giá này, iPhone 14 Pro không thua kém so với iPhone 15 Plus ra mắt năm trước. Thậm chí, nó còn được trang bị nhiều tính năng mạnh mẽ hơn so với iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Với giá từ 23.69 triệu đồng, iPhone 14 Pro trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn sở hữu một chiếc điện thoại mới với cấu hình cao.

Về thiết kế, iPhone 14 Pro vẫn thu hút sự yêu thích từ người dùng với viền kim loại bóng bẩy, cạnh phẳng và màn hình Dynamic Island. Cả mặt trước và mặt sau của máy đều được bảo vệ bởi lớp kính cường lực. Bộ ba camera sau với thiết kế đơn giản nhưng vẫn mang lại sự sang trọng và hấp dẫn. Khung viền bóng bẩy làm nổi bật sự sang trọng của iPhone 14 Pro.

Thiết kế đẹp cùng hiệu năng mạnh mẽ của iPhone 14 Pro đã thu hút số lượng lớn người tiêu dùng

Chiếc iPhone này được trang bị chip A16 Bionic mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng, đứng đầu trong số các chip hiện nay. Pin của iPhone 14 Pro không có nhiều cải thiện nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất tốt, duy trì được 23 giờ xem video và hỗ trợ sạc 20W, có thể sạc 50% pin trong chỉ 30 phút.

Tuy nhiên, hiện tại iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đã dừng sản xuất mới kể từ khi iPhone 15 Pro Max ra mắt vào năm 2023. Do đó, thiết bị này đã trở thành hàng khan hiếm tại một số đại lý. Vì vậy, người dùng sẽ gặp khó khăn trong việc mua được chiếc điện thoại mới nguyên hộp, chính hãng, với phiên bản và màu sắc mong muốn.

Ngoài ra, nếu người dùng không cần phải nâng cấp ngay lập tức, họ có thể chờ đợi iPhone 16 ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Tác giả: Như Khánh

Nguồn tin: saostar.vn