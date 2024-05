Show đầu tiên của Hương Tràm kể từ khi về nước bị huỷ sát giờ diễn vì lý do này!

Tối 12/5, theo lịch trình ban đầu, minishow Em Gái Mưa của Hương Tràm sẽ được diễn ra tại khu vườn phía bên trong Nhà Hát Lớn Hà Nội. Đây cũng là minishow quan trọng, đánh dấu lần tái ngộ chính thức của Hương Tràm với khán giả trong nước sau hơn 5 năm du học tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, từ chiều 12/5, Hà Nội đổ mưa lớn, gió mạnh. Và cuối cùng, đêm nhạc được rất nhiều khán giả chờ đợi đã bị hủy bỏ. Thông tin show diễn bị hủy nhanh chóng được netizen đặc biệt quan tâm, nhiều người cho rằng biệt danh "Em Gái Mưa" của Hương Tràm lúc này cũng không biết nên vui hay buồn!

Toàn bộ sân khấu, poster của show diễn Hương Tràm chìm trong màn mưa như trút nước

Theo ghi nhận của chúng tôi, BTC thông báo chương trình sẽ được dời đến 20h45. Tuy nhiên đến 20h, BTC quyết định hủy bỏ chương trình khi thời tiết không có dấu hiệu tốt lên. Hàng trăm khán giả đã có mặt đông đủ (vé bán ra đã sold-out) tuy nhiên phải đội mưa, thậm chí trú trong tầng hầm nhà hát.

Chương trình đã bị hủy ngay giờ chót

Hương Tràm đã có mặt ở Nhà Hát Lớn, sẵn sàng để trình diễn.

Phía chương trình cũng đã lên bài thông báo về việc hoãn đêm diễn và diễn bù vào 1 lịch khác, đồng thời khẳng định bảo lưu vé cho khán giả đã đặt chỗ.

RIVER FLOWS IN YOU XIN THÔNG BÁO VỀ SỰ KIỆN MINISHOW "EM GÁI MƯA" 12/5 Chào Quý khán giả, Vì lí do thời tiết bất khả kháng, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho khán giả và nghệ sĩ, BTC xin thông báo HOÃN ĐÊM DIỄN "EM GÁI MƯA" VÀ DIỄN BÙ VÀO MỘT LỊCH KHÁC, BẢO LƯU VÉ CHO KHÁN GIẢ ĐÃ ĐẶT CHỖ. BTC xin cáo lỗi và sẽ thông báo sớm lại lịch diễn mới. Mong quý vị thông cảm, BTC xin cảm ơn khán giả đã đến tham dự, check in sự kiện mặc dù thời tiết không thuận lợi. Trân trọng,

