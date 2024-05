Ngọc Trinh khoe tạo hình trẻ như gái đôi mươi, nói chuyện tình yêu

Ngọc Trinh vừa đăng tải một số hình ảnh mới. Cô ăn mặc trẻ trung, để tóc tết hai bên.

Tạo hình của Ngọc Trinh được nhiều người nhận xét trẻ trung như gái đôi mươi.

Nữ người mẫu được hướng dẫn tạo dáng trong bộ ảnh mới.

Sau biến cố, Ngọc Trinh chăm làm mới hình ảnh.

Nữ người mẫu thử nhiều phong cách từ trẻ trung đến cá tính, quyến rũ.

Ngoài các bộ ảnh, Ngọc Trinh thường xuyên chia sẻ những triết lý tình yêu.

'Em có thể không tin vào người yêu, chỉ là hãy luôn tin vào tình yêu', cô viết trên trang cá nhân.

Quản lý Ngọc Trinh cho biết, chân dài gốc Trà Vinh chưa có người yêu.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh hiện tại dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, chăm sóc con gái nuôi.

Gần đây, Ngọc Trinh nhận lời chụp ảnh poster show diễn của NTK Đỗ Long.

Chân dài gốc Trà Vinh sẽ tái xuất showbiz Việt thông qua show diễn của Đỗ Long.

Your browser does not support the video tag.

Xem video: 'Hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh'. Nguồn FBNV

Tác giả: Thu Cúc (Ảnh: FBNV)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn