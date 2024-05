Phó cục trưởng C03 được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Đại tá Vũ Như Hà khi còn làm Phó Phó Cục trưởng Cục C03. Ảnh: Báo Người lao động

Sáng 13/5, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Vũ Như Hà, sinh ngày 7/11/1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cư trú tại xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Đại tá Hà từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM

Đại tá Vũ Như Hà thay vị trí của ông Thái Hồng Công vừa được Bộ Công an cho thôi chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

