Ấn tượng phần biểu diễn kỵ binh tại Làng Sen, quê Bác

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, chăm sóc, huấn luyện và sử dụng ngựa; thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước khi bước vào màn biểu diễn kỵ binh là phần biểu diễn quân nhạc của Dàn nhạc kèn Đội Nghi lễ Công an Nhân dân

Nghi lễ rước ảnh Bác từ Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân vận động Làng Sen, Kim Liên

Trải qua hơn 04 năm thuần phục và huấn luyện, từ những con ngựa hoang dã đã trở thành ngựa nghiệp vụ, có tính kỷ luật, dưới sự điều khiển của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhuần nhuyễn động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân cùng được xem các kỹ thuật, động tác điều khiển ngựa do cán bộ, chiến sỹ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an thực hiện dọc tuyến đường Xô viết đến sân vận động Làng Sen tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành qua khán đài. Các chú ngựa có thể tác chiến, vận chuyển vũ khí, quân trang, quân lương, cứu nạn, cứu hộ ở các địa bàn có địa hình phức tạp

Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại giải phóng 2 tay. Đây là những kỹ thuật khó, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có tinh thần dũng cảm, thường xuyên luyện tập mới có thể vừa điều khiển ngựa, vừa sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ khi ngồi trên lưng ngựa

Điều khiển ngựa chạy nước đại “nghiêng người nhặt vật trên mặt đất”.

Kỹ thuật điều khiển ngựa nằm

Thao tác sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ” trên lưng ngựa

Với phần biểu diễn này, các chiến sĩ cảnh sát cơ động và những chú ngựa đã có màn trình diễn vô cùng đặc sắc và ấn tượng. Trước đó, vào ngày 10/3, người dân tỉnh Nghệ An cũng đã được xem Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác” nhân kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh).

