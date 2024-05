Trách nhiệm của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh?

Một buổi đến trường của các em học sinh tiểu học tại TP Vinh. Ảnh: Quang Dân.

Trong tháng 4 năm 2024, Báo Thanh tra điện tử có đăng các bài “Nghệ An: Phụ huynh, giáo viên băn khoăn về bộ sách Thực hành và Phát triển năng lực ở cấp tiểu học”, “Nghệ An: Trường chọn bộ sách giá cao, phụ huynh lâm cảnh “phí chồng phí", Nghệ An: Có hay không cái bắt tay của "nhóm lợi ích" trong việc sử dụng sách bổ trợ?, và “Nghệ An: Sở báo cáo phụ huynh tự nguyện mua sách bổ trợ, phụ huynh nói nhà trường bắt ép”, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn, sử dụng sách tham khảo trong một số cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh.

Liên quan đến tuyến bài này, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có Công văn số 910/SGD&ĐT-VP gửi UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định, các nội dung Báo Thanh tra nêu là có sơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, qua kiểm tra và nắm bắt thực tế tại một số cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn TP Vinh, việc tư vấn, hướng dẫn phụ huynh, học sinh mua và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo chưa đúng quy định; nên phần nào đã tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến quan điểm và chủ trương chung của ngành Giáo dục về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong khi đó, về phía Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Trường học Nghệ An, trong Công văn số 02/Cv-CT STBTH ngày 8/5/2024 gửi Báo Thanh tra, công ty này cũng thừa nhận những nội dung báo nêu là đúng với thực trạng tình hình của công ty hiện nay.

Phóng viên Báo Thanh tra làm việc với ông Trần Xuân Toàn - Giám đốc Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Trường học Nghệ An.