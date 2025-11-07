Độc đáo ngôi nhà với cây lớn xuyên mái giữa rừng

Nằm trong khu đất 2,5 ha tại tỉnh Pastaza (Ecuador), ngôi nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn để trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh: Archdaily
Đáng chú ý, căn nhà nằm ngang bám theo triền đồi, giữ nguyên vị trí cây lớn vốn tồn tại ở đó. Nhờ đó, cây vẫn tiếp tục sinh trưởng và tạo điểm nhấn cho không gian. Ảnh: Archdaily
Toàn bộ phần móng của ngôi nhà sử dụng cọc ống thép dầu khí tái chế, hạn chế ảnh hưởng đến độ ẩm của đất và mạch nước ngầm. Ảnh: Archdaily
Mái dốc lớn mở rộng khỏi kết cấu chính giúp chắn mưa, nắng cho căn nhà. Ảnh: Archdaily
Các không gian chức năng được phân chia bằng vách gỗ và kính, vừa đảm bảo riêng tư, vừa duy trì sự kết nối với khu rừng. Ảnh: Archdaily
Không gian lưu trú mở rộng tối đa tầm nhìn ra rừng nhiệt đới. Ảnh: Archdaily
Sàn và tường sử dụng tre, gỗ kết hợp lưới thép và đá làm tăng độ chắc chắn. Ảnh: Archdaily
Giải pháp này giảm thiểu tác động xây dựng, tận dụng nhân công địa phương và kỹ thuật xây dựng thủ công. Ảnh: Archdaily
Tường đá tạo nét mộc mạc. Ảnh: Archdaily
Góc ngồi thư giãn bằng lưới thép treo lơ lửng giúp gia chủ tận hưởng trọn vẹn không gian xanh và sự tĩnh lặng của rừng Amazon. Ảnh: Archdaily
Bồn rửa mặt đặt ngoài trời với bàn đá thô, chậu sứ tối màu và tường gỗ, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Archdaily
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn