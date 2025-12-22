Bắt giữ nghi phạm giả chết để trục lợi bảo hiểm

Nghi phạm Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung tiếp nhận tin báo của UBND phường này với nội dung: chị Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Quang Trung đề nghị xóa khai tử.

Cách đây hơn 5 năm, trên địa bàn nêu trên cũng có người tên là Nguyễn Thị Thu đã được người nhà khai tử, nên có nhiều nghi vấn.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Quang Trung nhanh chóng làm rõ Nguyễn Thị Thu đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã được khai tử cách đây hơn 5 năm. UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu thập đủ chứng cứ buộc Nguyễn Thị Thu khai nhận hành vi "giả chết" của mình để trục lợi bảo hiểm.

Trước đó, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn, về ở với mẹ đẻ ở phường Quang Trung. Sau đó Thu mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Năm 2020, Thu nảy sinh ý định giả chết với mục đích lấy tiền bảo hiểm. Sau khi thỏa thuận với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (70 tuổi), sáng 7-6-2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị sây sát, chảy máu rồi lên giường ngủ để "giả chết".

Sau đó bà Thập thông báo cho chính quyền địa phương, họ hàng về việc Thu ngã và chết do "đột tử" để phối hợp an táng. Sự việc diễn ra bí mật, chỉ có Thu, bà Thập và thầy cúng được bàn bạc trước đó biết.

Khoảng nửa đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, rồi trốn vào tỉnh Đồng Nai làm ăn. Còn ở nhà gia đình làm mai táng "giả" cho Thu. Nhiều người đến phúng viếng.

Sau khi Thu "chết", ngày 8-6-2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử", và được UBND phường cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS.

Sau đó bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu.

Công an lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Thị Thu - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Vào cuộc điều tra vụ án, khám xét nơi ở của bà Thập, công an thu giữ một thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và một thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng 600 triệu đồng.

Lấy được tiền, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư AI (trí tuệ nhân tạo).

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ