Ngôi nhà 3 tầng thoáng đãng với 4 khoảng thông tầng sáng tạo

Giữa nhịp sống hối hả của Noida (Ấn Độ), ngôi nhà 3 tầng thanh mảnh mang đến một khoảng lặng. Ảnh: Purnesh Dev Nikhanj
Mảnh đất có hướng Đông Bắc, một khu vườn phía trước bắt buộc, và những hàng cây đã đứng vững từ lâu trước khi bất kỳ bản vẽ nào được thực hiện. Ảnh: Purnesh Dev Nikhanj
Ngôi nhà gồm 3 tầng, được tổ chức dựa trên trật tự không gian rõ ràng. Tại tầng trệt, lối vào chính mở ra một tiền sảnh có trần cao gấp đôi, tạo cảm giác rộng mở theo chiều dọc. Phòng khách mở ra khu vườn hướng Đông Bắc. Ảnh: Purnesh Dev Nikhanj
Bếp và khu vực ăn uống được bố trí dọc theo trung tâm, trở thành trái tim trong các hoạt động sinh hoạt của ngôi nhà. Ảnh: Purnesh Dev Nikhanj
Do diện tích xây dựng không quá lớn, khoảng lùi rộng nên kiến trúc sư thiết kế 4 khoảng thông tầng giúp mang ánh sáng và gió tự nhiên vào bên trong. Ảnh: Purnesh Dev Nikhanj
Các khoảng thông tầng được bố trí chiến lược tại sảnh vào, bên cạnh khu ăn uống, dọc cầu thang và trong phòng tắm tầng một. Ảnh: Purnesh Dev Nikhanj
Cầu thang trung tâm cùng giếng trời liền kề tạo sự lưu thông theo chiều dọc, đảm bảo ánh sáng và tầm nhìn xuyên suốt giữa các tầng. Ảnh: Purnesh Dev Nikhanj
Phòng ngủ trên tầng 2 kín đáo và riêng tư. Ảnh: Purnesh Dev Nikhanj
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn