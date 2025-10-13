Ngôi nhà 3 tầng thoáng đãng với 4 khoảng thông tầng sáng tạo

Ngôi nhà gồm 3 tầng, được tổ chức dựa trên trật tự không gian rõ ràng. Tại tầng trệt, lối vào chính mở ra một tiền sảnh có trần cao gấp đôi, tạo cảm giác rộng mở theo chiều dọc. Phòng khách mở ra khu vườn hướng Đông Bắc. Ảnh: Purnesh Dev Nikhanj