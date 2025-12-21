Người bố tại Nghệ An bạo hành con gái phải nhập viện

Thông tin được Văn phòng UBND phường Tây Hiếu (tỉnh Nghệ An) xác nhận chiều nay, 21/12.

Trước đó, các nền tảng mạng xã hội dậy sóng trước hình ảnh một nữ sinh lớp 7 ở địa phương này xuất hiện nhiều vết bầm tím trên người, nghi do bạo hành.

Chính quyền và công an sở tại ngay khi ghi nhận thông tin đã tức tốc vào cuộc xác minh, ghi nhận sự việc xảy ra tại địa bàn phường Tây Hiếu. Người bố gây ra vụ bạo lực được triệu tập để làm sáng tỏ nguyên nhân.

Nhiều vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể nữ sinh lớp 7

Khai nhận với công an, người bố nói do nghi ngờ con gái tự ý lấy tiền tiết kiệm để tiêu vặt, trong lúc nóng giận thiếu kiểm soát đã ra tay đánh con.

Nữ sinh sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị. Thông tin từ cơ sở y tế này, bé gái nhập viện trong tình trạng cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím, trầy xước da. Thời điểm nhà chức trách địa phương đến thăm tại bệnh viện, nữ sinh tỏ ra đau đớn, hoảng sợ về mặt tâm lý.

Người bố khai đánh con trong lúc nóng giận, thiếu kiểm soát

Chính quyền địa phương cho hay, bố mẹ nữ sinh lớp 7 đã ly hôn, cô bé sống cùng bố. Gia đình bên ngoại hiện có nguyện vọng được đón cháu về chăm sóc sau khi xảy ra sự việc.

Công an sở tại đang xem xét mức độ vụ việc để đưa ra hướng xử lý.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn