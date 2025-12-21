Khối tài sản 'không tưởng' của tỷ phú Thái Lan tại Việt Nam

Tỷ phú giàu thứ 3 Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đang sở hữu danh mục đầu tư hàng tỷ USD tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Mới đây, F&N Dairy Investments - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Fraser & Neave (F&N) của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - đã đạt thỏa thuận mua lại lượng cổ phiếu Vinamilk trị giá hơn 6.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 228 triệu USD) từ Jardine Cycle & Carriage (JC&C). Giao dịch này tiếp tục đánh dấu bước tiến đáng chú ý của dòng vốn Thái Lan tại doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam.

Sau khi hoàn tất thương vụ, tỷ lệ sở hữu của nhóm công ty liên quan F&N tại Vinamilk dự kiến tăng lên xấp xỉ 25%, qua đó củng cố vị thế cổ đông lớn thứ hai, chỉ đứng sau SCIC - đơn vị hiện nắm giữ khoảng 36% vốn Vinamilk.

Động thái nâng sở hữu tại Vinamilk cho thấy Việt Nam vẫn là thị trường chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi.

Hiện người giàu thứ 3 Thái Lan đang kiểm soát hệ sinh thái đầu tư trị giá hàng chục tỷ USD, trải rộng từ phân phối - bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh, đồ uống, khách sạn cho tới bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam.

“Bàn tay M&A” phủ khắp Việt Nam

Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, tỷ phú Charoen được xem là một trong những “tay chơi” M&A năng động và quyết liệt nhất tại Đông Nam Á. Riêng tại Việt Nam, dấu ấn của ông xuất hiện tương đối sớm và ngày càng đậm nét, đặc biệt trong các lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ.

Vinamilk là ví dụ điển hình. F&N đã tiếp cận doanh nghiệp sữa này từ rất sớm, ngay trong giai đoạn Vinamilk bắt đầu quá trình cổ phần hóa. Năm 2005, F&N lần đầu sở hữu khoảng 5% vốn Vinamilk, đặt nền móng cho mối quan hệ kéo dài gần 2 thập kỷ. Sự hiện diện của nhà đầu tư Thái trở nên rõ nét sau thương vụ SCIC thoái vốn vào năm 2017, khi F&N liên tục mua vào và nâng tỷ lệ sở hữu lên mức cao nhất từ trước tới nay.

TCC Group đẩy Metro ra khỏi Việt Nam bằng thương vụ thâu tóm trị giá 879 triệu USD . Ảnh: MM Mega Market.

Năm 2015, TCC Group - một tập đoàn trụ cột khác trong hệ sinh thái của tỷ phú Charoen - đã chi ra 879 triệu USD để thâu tóm toàn bộ hệ thống Metro Cash & Carry Việt Nam. Thương vụ này giúp nhà đầu tư Thái nhanh chóng sở hữu mạng lưới 19 trung tâm phân phối quy mô lớn trên khắp cả nước.

Ngay sau đó, Metro Cash & Carry được đổi tên thành MM Mega Market, trở thành một trong những trụ cột chiến lược trong tham vọng chiếm lĩnh thị trường bán lẻ Việt Nam của TCC Group.

Dấu ấn của tỷ phú Charoen tại Việt Nam còn thể hiện qua thương vụ thâu tóm Sabeco vào cuối năm 2017 thông qua ThaiBev. Với tổng giá trị đầu tư lên tới khoảng 110.000 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD thời điểm đó, đây không chỉ là thương vụ M&A lớn nhất lịch sử ngành bia Việt Nam mà còn được xem là thương vụ đắt giá nhất châu Á trong lĩnh vực đồ uống.

Vị tỷ phú Thái Lan cũng âm thầm mở rộng ảnh hưởng tại Việt Nam thông qua việc thâu tóm Phú Thái Group từ năm 2013, qua đó gia tăng độ phủ trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng nhanh.

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, Vinamilk và Sabeco có một điểm chung: đều là những doanh nghiệp duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao và ổn định trong nhiều năm liền. Đây cũng là lý do khiến các khoản đầu tư của tỷ phú Thái Lan tại Việt Nam mang màu sắc dài hạn rõ nét.

Đối với Vinamilk, doanh nghiệp này từ lâu được xem là một trong những khoản đầu tư hiệu quả nhất của F&N. Trong số các doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư Thái nắm giữ cổ phần, hiếm có cái tên nào tạo ra dòng tiền đều đặn và quy mô lớn như Vinamilk. Bất chấp biến động của thị trường hay chu kỳ ngành, Vinamilk vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao, trở thành “cỗ máy in tiền” đối với các cổ đông lớn.

Tỷ phú Thái Lan đã nhận về hàng chục nghìn tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk và Sabeco. Ảnh: SAB.

Lũy kế từ thời điểm bắt đầu rót vốn vào Vinamilk cho tới nay, tổng số cổ tức tiền mặt mà nhóm quỹ liên quan tới tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi thu về đã vào khoảng 16.500 tỷ đồng. Con số này phần nào lý giải vì sao F&N kiên trì nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk trong suốt gần 20 năm, bất chấp những giai đoạn tăng trưởng chậm lại của ngành sữa.

Tương tự, kể từ khi về tay ThaiBev vào cuối năm 2017, hãng bia lớn nhất Việt Nam đã mang lại cho cổ đông Thái Lan nguồn cổ tức ước tính khoảng 15.400 tỷ đồng.

Khoản tiền này không chỉ giúp cải thiện dòng tiền cho ThaiBev mà còn phần nào bù đắp cho mức giá mua được cho là khá cao trong bối cảnh thị trường bia Việt Nam dần bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và tăng trưởng chậm lại.

Mở rộng lĩnh vực bất động sản

Không dừng lại ở các khoản đầu tư vào nhóm doanh nghiệp sản xuất, danh mục đầu tư của TCC Group dưới sự dẫn dắt của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi còn được mở rộng mạnh sang các lĩnh vực phụ trợ và phân phối nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị.

Ở mảng bao bì - mắt xích quan trọng trong ngành đồ uống, TCC Group hiện tham gia liên doanh tại Công ty TNHH Lon Nước Giải Khát TBC-Ball Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 620 tỷ đồng, chuyên sản xuất và cung cấp vỏ lon nhôm cho các nhà sản xuất nước giải khát, trong đó có nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Bất động sản cũng là một trụ cột quan trọng khác trong khối tài sản của tỷ phú Thái Lan tại Việt Nam. Mảng này chủ yếu được triển khai thông qua Frasers Property Vietnam.

Những năm gần đây, dòng vốn từ Frasers Property đang có xu hướng dịch chuyển mạnh sang bất động sản công nghiệp, nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Tại phía Bắc, Frasers Property Vietnam đã bắt tay với CTCP Tập đoàn Gelex để thành lập liên doanh Công ty TNHH Công nghiệp Titan Corporation. Thông qua liên doanh này, hàng loạt dự án khu công nghiệp quy mô lớn đang được triển khai tại các địa phương có lợi thế về hạ tầng và thu hút FDI như Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hưng Yên, chủ yếu thông qua các công ty thành viên trực thuộc.

Tòa nhà văn phòng Me Linh Point Tower nằm hướng thẳng ra Công trường Mê Linh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ở phía Nam, Frasers Property tiếp tục hiện diện thông qua dự án trọng điểm Binh Duong Industrial Park, được đầu tư trực tiếp bởi New Motion Industrial.

Phân khúc bất động sản thương mại - khách sạn cũng mang lại nguồn thu ổn định cho hệ sinh thái của tỷ phú giàu thứ 3 Thái Lan.

Khách sạn Melia Hanoi, một trong những khách sạn có vị trí đắc địa bậc nhất khu vực trung tâm Thủ đô, là liên doanh giữa một đơn vị thành viên của tỷ phú Thái với Gelex. Nhờ vị trí “vàng” cùng vai trò là địa điểm thường xuyên đón tiếp các đoàn ngoại giao, chính khách, nguyên thủ quốc gia và giới doanh nhân cấp cao, Melia Hanoi nhiều năm liền duy trì hiệu quả kinh doanh tích cực, mang về lợi nhuận lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Tại TP.HCM, Frasers Property cũng sở hữu tòa nhà văn phòng Me Linh Point Tower - cao ốc văn phòng nằm ngay khu vực trung tâm, hướng thẳng ra Công trường Mê Linh. Tài sản này không chỉ có giá trị lớn về mặt vị trí mà còn đóng vai trò như một nguồn tạo dòng tiền ổn định, bổ sung cho danh mục đầu tư bất động sản ngày càng đa dạng của tỷ phú Thái Lan tại thị trường Việt Nam.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: znews.vn