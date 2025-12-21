Sức khỏe hiện tại của Tấn Beo

Ngày 20/12, nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ video tới thăm Tấn Beo. Theo lời Tấn Hoàng, Tấn Beo hiện đã khỏe, không hề nguy kịch như cộng đồng mạng đồn đoán. Tấn Beo thậm chí vui vẻ cười nói và hát cùng đồng nghiệp. Nghệ sĩ cũng chia sẻ việc sắp tổ chức đám cưới cho con trai. Hai người hứa hẹn lên sân khấu hát trong tiệc cưới.

Tấn Hoàng mong khán giả đừng tin vào những lời đồn đoán về chuyện sức khỏe của đồng nghiệp. Tấn Hoàng còn hài hước đùa rằng đồng nghiệp hiện ăn khỏe hơn cả anh.

"Đọc trên mạng mà hết hồn, người ta nói ông bạn già của tôi nguy kịch, rồi giai đoạn cuối. Bà con đừng tin. Biết mọi người thương mới quan tâm nhưng nói lố lên như vậy tội ông bạn tôi lắm. Ổng khỏe mà có gì đâu. Mình cứ sống tích cực, điều trị theo đúng lời dặn của bác sĩ, tinh thần thoải mái lên. Có bệnh thì trị thôi, lo lắng làm gì", Tấn Hoàng nói.

Tấn Beo gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm qua. Ảnh: FBNV.

Trong vài năm trở lại đây, Tấn Beo gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Giữa năm 2023, Tấn Beo bị tai biến mạch máu não tại nhà riêng rồi nhập viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nghệ sĩ vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau đó, Tấn Beo điều trị và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Sau khoảng một năm, sức khỏe của nghệ sĩ cải thiện, có thể trò chuyện, nói một số câu đơn giản.

Tới tháng 11, người nhà của Tấn Beo cho biết nghệ sĩ phát hiện bị suy thận sau khi điều trị đột quỵ. Anh được người thân đưa đi thăm khám, lọc máu tại một bệnh viện, đồng thời phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị cho việc chạy thận nhân tạo định kỳ lâu dài.

Nghệ sĩ mắc nhiều bệnh nền như di chứng tai biến mạch máu não cũ, huyết áp cao, đái tháo đường type 2, tăng lipid máu hỗn hợp, tăng axit uric máu, tim thiếu máu cục bộ. Các bệnh lý này đẩy nhanh tốc độ suy giảm chức năng thận và tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Tấn Beo tên thật là Tấn Danh, sinh năm 1965. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là nghệ sĩ cải lương Tấn Tài, mẹ là nghệ sĩ Như Ngọc. Anh đi diễn từ năm 16 tuổi và tiếp tục được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990 khi cùng em trai Tấn Bo, nghệ sĩ Mỹ Chi lập nhóm hài. Sau đó, họ hoạt động solo.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn