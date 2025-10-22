Báo Mỹ ca tụng ngôi nhà 7 tầng xanh mướt giữa Hà Nội

Trong bối cảnh đô thị hiện đại có tốc độ phát triển chóng mặt cùng mật độ xây dựng ngày càng dày đặc, những khoảng xanh trở nên quý giá đặc biệt với một thành phố lớn như Hà Nội. Ảnh: Triệu Chiến
HN08 House nổi lên như một nơi nghỉ dưỡng yên bình, nhiều cây xanh, ánh sáng, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu của một gia đình ba thế hệ. Ảnh: Triệu Chiến
Điểm nhấn của ngôi nhà là khu vườn tại mặt tiền được nâng cao, tạo dốc về phía sân chơi nhằm tăng sự biến hóa cho không gian. Ảnh: Triệu Chiến
Khu vườn không chỉ đóng vai trò là ngưỡng cửa mà còn là "trái tim" của ngôi nhà. Ảnh: Triệu Chiến
Ở bất kỳ vị trí nào trong nhà như sân chơi tầng 1, phòng khách tầng 2 cho đến tầng hầm...các thành viên trong gia đình đều có thể hướng về tìm lại sự yên bình. Ảnh: Triệu Chiến
Những đặc điểm không gian truyền thống được tái hiện thông qua bố cục nhiều lớp gồm hiên nhà, sân trong và khoảng trống, mở rộng và kết nối các không gian. Ảnh: Triệu Chiến
Những lớp chuyển tiếp này - từ ngoài vào trong, từ tầng trệt lên tầng trên - tạo một thể thống nhất liền mạch. Ảnh: Triệu Chiến
Ở trung tâm của ngôi nhà, lõi thẳng đứng đóng vai trò như một "lá phổi", hút ánh sáng và gió vào sâu bên trong, đồng thời kết nối tất cả các tầng về mặt thị giác và không gian. Ảnh: Triệu Chiến
Tầng một là không gian mở kết hợp thềm hiên gỗ được tái hiện như một khoảng sân đúng nghĩa gợi nhớ nếp sống truyền thống Việt Nam, nơi trẻ nhỏ có thể vui chơi và gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Triệu Chiến
Tầng hai là không gian tiếp khách hoặc thưởng trà có tầm nhìn trải rộng xuống khu vườn dốc. Ảnh: Triệu Chiến
Nhờ ưu thế về cao độ của khu vườn, mảng xanh phía trước được đẩy lên gần gũi với phòng khách, trở thành lớp đệm thiên nhiên giúp che chắn, mang lại sự riêng tư và cảm giác thư thái. Ảnh: Triệu Chiến
Tầng 3 và 4 bố trí các chức năng sinh hoạt chính, bao gồm phòng khách gia đình, bếp, phòng ngủ và phòng tắm chung. Ảnh: Triệu Chiến
Các không gian này được bố trí xung quanh giếng trời nhằm tạo sự kết nối và tính liên tục về mặt thị giác giữa các tầng. Ảnh: Triệu Chiến
Mặt tiền sử dụng hệ thống kính hai lớp và cửa chớp tự động điều chỉnh ánh sáng mặt trời, nhiệt độ và luồng không khí tự nhiên. Ảnh: Triệu Chiến
Phòng ngủ chính ở tầng 5 tận dụng cả mặt tiền và khoảng không trung tâm, tạo nên một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thoải mái cho chủ nhà. Ảnh: Triệu Chiến
Tầng 6 thiết kế như một không gian sinh hoạt chung mở với sàn gỗ ngoài trời và hồ bơi lớn được bao quanh bởi cây xanh tạo sự riêng tư, cùng với một hồ bơi nhỏ dành cho trẻ em. Ảnh: Triệu Chiến
Tầng 7 dành riêng cho không gian thờ cúng. Ảnh: Triệu Chiến
Sân thượng là nơi bố trí các chức năng kỹ thuật cùng một khu vườn rau nhỏ. Ảnh: Triệu Chiến
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn