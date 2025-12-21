Nghệ An: Quân và dân biên giới xẻ núi mở đường vào các bản làng cô lập sau lũ

Sau nhiều tháng mưa lũ qua nhiều bản làng vẫn thuộc diện khó tiếp cận, nhiều nơi người dân vừa phải đi bộ, vừa phải đi thuyền qua nhiều chặng mới ra được trung tâm xã như các bản Cha Nga, Xốp Dương.