Nghệ An: Quân và dân biên giới xẻ núi mở đường vào các bản làng cô lập sau lũ

Sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 3 vào tháng 7/2025 và sau đó là các cơn lũ do bão số 5, số 10 thì có 7/12 bản xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đường giao thông vào các bản bị cắt đứt khiến việc tiếp cận hết sức khó khăn.
Sau nhiều tháng mưa lũ qua nhiều bản làng vẫn thuộc diện khó tiếp cận, nhiều nơi người dân vừa phải đi bộ, vừa phải đi thuyền qua nhiều chặng mới ra được trung tâm xã như các bản Cha Nga, Xốp Dương.
Trước thực tế đó từ ngày 7/12, chính quyền xã Mỹ Lý, Đồn BP Mỹ Lý, Công an xã Mỹ Lý đã cùng nhân dân 12 bản trên địa bàn mở chiến dịch mở đường giao thông vào các bản khó tiếp cận.
Theo ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết: "Tranh thủ ngay khi thời tiết bắt đầu vào mùa khô mở lại đường thuận tiện cho người dân đi lại, các cháu học sinh đi học. Việc huy động lực lượng chính là vẫn nội lực trong nhân dân kết hợp với các đơn vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn xã.
Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng đã cử nhiều cán bộ, chiến sỹ đến từng tổ mở đường trong nhiều ngày liền để hỗ trợ nhân dân.
Do các tuyến đường bị cắt đứt máy móc khó tiếp cận nên việc mở lại đường chủ yếu làm thủ công bằng sức người.
"Với quyết tâm các con đường dẫn vào các bản ít nhất xe máy có thể đi được nên quân, dân đồng lòng vượt qua khó khăn không kể vất vả mở lại đường cho bà con nhân dân", Thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn BP Mỹ Lý cho biết.
Ngoài ra vào các ngày nghỉ cuối tuần cán bộ xã cũng xuống hỗ trợ làm đường
Cùng với đó tranh thủ những ngày nghỉ lực lượng cán bộ trạm y tế, các giáo viên trường học, rừng phòng hộ.... trên địa bàn cũng được huy động mở đường.
Sau gần nửa tháng ra quân với trung bình 200 nhân lực/ngày đến nay đã có hơn 95% số bản khó tiếp cận trước đó của xã Mỹ Lý nay đã có thể đi xe máy đến được tận bản.
Tác giả: Xuân Hoà
Nguồn tin: cuuchienbinh.vn