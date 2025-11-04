Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Chiêm ngưỡng ngôi nhà gạch đỏ nổi bần bật giữa phố

Dù mang tinh thần hiện đại nhưng ngôi nhà vẫn trân trọng nét truyền thống Việt xưa.

Nằm tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngôi nhà 3 tầng nổi bật với mặt tiền sơn trắng, điểm thêm chất hoài cổ của gạch nung đỏ. Ảnh: Lilo Studio

Thiết kế cho gia đình 3 thế hệ, ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng thờ. Ảnh: Lilo Studio

Đáp ứng mong muốn giữ gìn các nét truyền thống của Việt Nam xưa, kiến trúc sư áp dụng giải pháp ốp gạch đỏ giả cổ ở phần kiến trúc bên ngoài. Ảnh: Lilo Studio

Với sở thích “nuôi cá trồng cây” của gia chủ, căn nhà được phủ lên mình nhiều mảng cây xanh từ kiến trúc bên ngoài đến hệ thống sân vườn nhỏ bên cạnh. Ảnh: Lilo Studio

Hệ thống cầu thang được bố trí rộng rãi để thuận tiện di chuyển. Ảnh: Lilo Studio

Phòng khách ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Lilo Studio

Bếp và bàn ăn bố trí cạnh cửa sổ lớn lấy ánh sáng. Ảnh: Lilo Studio

Phòng ngủ đơn giản, lấy ánh sáng tối đa. Ảnh: Lilo Studio

Phòng tắm sử dụng gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: Lilo Studio

Góc xanh thư giãn lý tưởng trong nhà. Ảnh: Lilo Studio

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: nổi bần bật giữa phố ,ngôi nhà gạch đỏ ,chiêm ngưỡng

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP