Chiêm ngưỡng ngôi nhà gạch đỏ nổi bần bật giữa phố

Nằm tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngôi nhà 3 tầng nổi bật với mặt tiền sơn trắng, điểm thêm chất hoài cổ của gạch nung đỏ. Ảnh: Lilo Studio
Thiết kế cho gia đình 3 thế hệ, ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng thờ. Ảnh: Lilo Studio
Đáp ứng mong muốn giữ gìn các nét truyền thống của Việt Nam xưa, kiến trúc sư áp dụng giải pháp ốp gạch đỏ giả cổ ở phần kiến trúc bên ngoài. Ảnh: Lilo Studio
Với sở thích “nuôi cá trồng cây” của gia chủ, căn nhà được phủ lên mình nhiều mảng cây xanh từ kiến trúc bên ngoài đến hệ thống sân vườn nhỏ bên cạnh. Ảnh: Lilo Studio
Hệ thống cầu thang được bố trí rộng rãi để thuận tiện di chuyển. Ảnh: Lilo Studio
Phòng khách ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Lilo Studio
Bếp và bàn ăn bố trí cạnh cửa sổ lớn lấy ánh sáng. Ảnh: Lilo Studio
Phòng ngủ đơn giản, lấy ánh sáng tối đa. Ảnh: Lilo Studio
Phòng tắm sử dụng gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: Lilo Studio
Góc xanh thư giãn lý tưởng trong nhà. Ảnh: Lilo Studio
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn