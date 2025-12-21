Nghệ An tổ chức Hội chợ xanh, sản phẩm sạch

Nhiều gian hàng, đa dạng sản phẩm

Hội chợ xanh, sản phẩm sạch là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các HTX giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biều vùng miền đến người tiêu dùng, khách du lịch; góp phần kết nối cung – cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị hàng hóa.

Đây cũng là dịp để người tiêu dùng tiếp cận, lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững.

Từ đêm ngày 20/12, rất đông người dân đến hội chợ tham quan, mua sắm. Ảnh: Mai Liễu

Ông Nguyễn Bá Châu - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nghệ An cho biết, hội chợ là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh Nghệ An lần thứ VII. Điều phấn khởi là hiện nay sản phẩm của các HTX hầu hết đều ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, quảng bá thương hiệu; các sản phẩm được chế biến sâu hơn, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, dễ dàng cho khách hàng lựa chọn.

“Trong ngày đầu hội chợ đã có rất đông bà con đến tham quan, mua sắm sản phẩm, tạo không khí đông vui, nhộn nhịp. Các HTX rất phấn khởi khi hàng hoá được khách hàng quan tâm, lựa chọn và đã chuẩn bị hàng hoá để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong 3 ngày tới. Năm nay các gian hàng cũng được trang trí đẹp hơn, thu hút hơn” – Ông Nguyễn Bá Châu chia sẻ.

Trong hơn 40 gian hàng tham gia hội chợ, có 30 gian hàng thuộc Liên minh HTX tỉnh Nghệ An và hơn 10 gian hàng thuộc Liên minh HTX các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Lâm Đồng.

Tỉnh Nghệ An có 30 gian hàng đa dạng về sản phẩm và mẫu mã. Ảnh: Mai Liễu

Các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm như nông sản, thực phẩm chế biến, thảo dược, sản phẩm thủ công mỹ nghệ,…. hiều sản phẩm đã được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, khẳng định chất lượng và uy tín của các HTX trên địa bàn tỉnh.

Khách hàng tin dùng các sản phẩm sạch

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong tối ngày 20/12, khi các gian hàng bắt đầu trưng bày và mở bán, rất đông người dân đã đến tham quan, mua sắm. Sản phẩm của Liên minh HTX tỉnh Nghệ An và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Lâm Đồng thu hút người mua.

Chị Hà Lê Na (phường Trường Vinh) chia sẻ: “Tôi rất thích các gian hàng tại hội chợ vì có rất nhiều nông sản sạch, nông sản đã được chế biến, nhất là có nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Đơn cử như các loại hạt, trà của tỉnh Lâm Đồng; các loại bánh, nem, nước mắm của thành phố Hải Phòng; các loại thảo dược, mật ong của tỉnh Tuyên Quang; các loại gạo, nếp, củ, quả của khu vực miền núi tỉnh Nghệ An".

Các HTX phấn khởi khi có đông khách hàng đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Mai Liễu

Theo đánh giá của các HTX, Hội chợ xanh lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi tư duy sản xuất của các HTX theo hướng liên kết, chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để khu vực kinh tế tập thể thể hiện sự năng động, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu của thị trường và xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay.

Chị Mạc Thị Nga – HTX trà hoa vàng Mạc Nga (tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được tham gia nhất là khi Tết đang cận kề, nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên. Và cũng rất tự hào khi được quảng bá các sản phẩm truyền thống của miền núi xứ Nghệ đến người tiêu dùng và khách du lịch. Thấy nhiều khách hàng tham quan gian hàng và mua các sản phẩm, chúng tôi được tiếp thêm tinh thần và động lực”.

Chị Nguyễn Thị Lan - HTX Nông nghiệp thương mại Bình Tiến mong muốn quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh Lâm Đồng đến với người dân Nghệ An. Ảnh: Mai Liễu

Cùng chung niềm tự hào chị Nguyễn Thị Lan - HTX Nông nghiệp thương mại Bình Tiến (tỉnh Lâm Đồng) vui vẻ nói: “HTX của chúng tôi đã tham gia rất nhiều hội chợ với sự tâm huyết dành cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Chúng tôi mong muốn quảng bá được nhiều các sản phẩm nông sản sạch của tỉnh Lâm Đồng và rất vui khi được người dân Nghệ An tin tưởng lựa chọn".

Liên minh HTX tỉnh Nghệ An kỳ vọng Hội chợ xanh, sản phẩm sạch khu vực kinh tế tập thể HTX sẽ trở thành hoạt động thường niên, kết nối các HTX với doanh nghiệp, hệ thống phân phối và người tiêu dùng ; qua đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên HTX, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: congthuong.vn