Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Chiều 21-12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Bộ Chính trị đã thống nhất cao, đồng ý phân công ông Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quốc hội.

Đồng thời ghi nhận, tín nhiệm và đánh giá cao đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu cũng như những kết quả đã đạt được của ông trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Hồng Diên là lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm công tác ở địa phương và Bộ Công Thương. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa XII, XIII; là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trải qua nhiều môi trường công tác, dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Có bản lĩnh chính trị, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh trên cương vị công tác mới vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, sở trường và năng lực công tác, ông Nguyễn Hồng Diên sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông sẽ cùng Bí thư Đảng ủy, tập thể Ban Chấp hành và Ban Thường vụ xây dựng Đảng ủy Quốc hội đoàn kết, dân chủ, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần tập trung một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tích cực, khẩn trương cụ thể hóa các đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Bộ Chính trị trong những lĩnh vực mới được ban hành; đồng thời quan tâm lắng nghe ý kiến nhân dân, góp phần hoàn thiện và định hướng chủ trương, đường lối của Đảng.

Cùng tập thể Thường trực Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phấn đấu nâng cao hơn nữa tính thực chất và hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; trước mắt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, nhất là đối với Đảng ủy Chính phủ để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đạt kết quả cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Quốc hội số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ hoạt động của Đảng ủy Quốc hội, hoạt động của Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng ông Nguyễn Hồng Diên sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực công tác, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định trên cương vị mới sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khiêm tốn học hỏi để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy, lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy, lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, cùng các cơ quan liên quan, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thành công chung của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên. Trình độ tiến sĩ quản lý hành chính công. Ông Diên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Thái Bình cũ và từng giữ các cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh... Từ tháng 5-2020 đến 4-2021, ông là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Từ tháng 4-2021, ông là Bộ trưởng Bộ Công Thương.

