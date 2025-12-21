Truy tìm phương tiện gây tai nạn chết người ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng ngày 21-12 cho biết đang tiến hành điều tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc "tai nạn giao thông đường bộ" xảy ra ngày 13-12, trên đường ĐT 619 (đường ven biển Võ Chí Công), thuộc thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng.

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo nội dung nguồn tin về tội phạm, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13-12, tại địa điểm trên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy BKS 92C1-328.55 do anh Nguyễn Hữu Ninh (SN 1993, trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.

Hậu quả, anh Nguyễn Hữu Ninh tử vong tại hiện trường, xe máy 92C1-328.55 bị hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo và kêu gọi các cá nhân, tổ chức đã chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến vụ việc nêu trên, đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng; mọi thông tin người cung cấp sẽ được giữ bí mật.

Liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng – Khu vực 5 (số 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), hoặc điều tra viên Đặng Tuấn Nam, SĐT: 0982.151.079.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động