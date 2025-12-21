Thủ tướng: Trung tâm tài chính quốc tế là huyết mạch thu hút động lực tăng trưởng mới

Ngày 21-12, phát biểu tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Sự kiện công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, hiện thực hóa chủ trương của Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM, UBND TP Đà Nẵng và các bộ cơ quan liên quan đã nỗ lực không ngừng nghỉ, khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật, chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ, việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là giải pháp hiệu quả, là sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành làm việc không kể ngày đêm để ban hành 8 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện.

Ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Theo đánh giá của Thủ tướng, đây là một kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", với phương châm "vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội".

Lãnh đạo Chính phủ cho biết, với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn khó nhất sẽ được giải quyết, bao gồm: tự do hóa dòng vốn trong phạm vi kiểm soát; cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho công nghệ mới; ưu đãi thuế vượt trội và chính sách visa đặc biệt cho nhân tài; và cách lưu chuyển hàng hóa có hiệu quả.

Nhận thức rõ nguy cơ nếu chỉ đi theo lối mòn của các trung tâm đi trước thì sẽ mãi mãi là người đến sau, theo Thủ tướng, Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh".

Như vậy, Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới; mà là yêu cầu tự thân phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam và khai thác những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, tìm hướng đi, lối đi riêng và học hỏi từ các trung tâm tài chính khác trên thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động hôm nay là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan tỏa sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các chủ thể của đất nước.

Để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, phát huy hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, Chủ tịch UBND TPHCM, TP Đà Nẵng và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Đồng thời đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Cụ thể, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương cần đổi mới tư duy quản lý, chuyển hẳn từ "quản lý hành chính" sang "kiến tạo và phục vụ"; xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho", "quyền anh, quyền tôi", "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm".

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai…, hạ tầng số, các khu thương mại tự do.

Thủ tướng yêu cầu TPHCM và TP Đà Nẵng phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội theo chuẩn mực quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư "an cư lạc nghiệp", yên tâm sinh sống, làm việc, cống hiến tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro. "Cơ quan giám sát phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích cho dòng vốn sạch gắn với công nghệ, hàng hóa, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam"- Thủ tướng chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân; luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong hội nhập trên các lĩnh vực.

Theo Thủ tướng, đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp tận dụng cơ hội để phát triển, trưởng thành.

Lãnh đạo Chính phủ cũng mong muốn các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế tin tưởng, đồng hành với Chính phủ Việt Nam, hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam.

"Đề nghị các bạn mạnh dạn đưa các nguồn lực, vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, hàng hóa, nhân tài đến Việt Nam với phương châm đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững và thành công tại Việt Nam"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động