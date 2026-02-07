Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Độc đáo ngôi nhà lấy cảm hứng từ lá dừa Nam Bộ

Giữa con hẻm chật chội ở TP HCM, ngôi nhà như một khoảng thở xanh mát, nơi hình ảnh tàu lá dừa Nam Bộ được tái hiện qua lam chắn và không gian lệch tầng.

Lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa Nam Bộ, ngôi nhà tại TP HCM sử dụng 2 khoảng thông tầng lớn kết hợp với bể bơi nhỏ giúp tăng cường sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Ảnh: Lê Quang Bình

Vật liệu như gỗ và đá tự nhiên được sử dụng xuyên suốt cân bằng với các vật liệu nhân tạo như bê tông, thép nhằm đảm bảo tính bền vững và hòa hợp với môi trường nhiệt đới. Ảnh: Lê Quang Bình

Hệ lam chắn nắng cách điệu khiến ánh sáng và bóng đổ thay đổi theo thời gian. Ảnh: Lê Quang Bình

Khoảng đệm ngăn cách ngôi nhà với sự xô bồ của thế giới bên ngoài. Ảnh: Lê Quang Bình

Phòng bếp thiết kế tối giản. Ảnh: Lê Quang Bình

Khu vực cầu thang trở thành một điểm nhấn trong kiến trúc. Ảnh: Lê Quang Bình

Thảm cây xanh dịu mát tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Lê Quang Bình

Giếng trời lấy ánh sáng. Ảnh: Lê Quang Bình

Tầng thượng là không gian thư giãn, lấy lại năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Ảnh: Lê Quang Bình

Bể bơi tại tầng trệt góp phần thông thoáng cho ngôi nhà. Ảnh: Lê Quang Bình

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: lá dừa Nam Bộ ,lấy cảm hứng ,Độc đáo ,ngôi nhà

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP