Độc đáo ngôi nhà lấy cảm hứng từ lá dừa Nam Bộ

Lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa Nam Bộ, ngôi nhà tại TP HCM sử dụng 2 khoảng thông tầng lớn kết hợp với bể bơi nhỏ giúp tăng cường sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Ảnh: Lê Quang Bình
Vật liệu như gỗ và đá tự nhiên được sử dụng xuyên suốt cân bằng với các vật liệu nhân tạo như bê tông, thép nhằm đảm bảo tính bền vững và hòa hợp với môi trường nhiệt đới. Ảnh: Lê Quang Bình
Hệ lam chắn nắng cách điệu khiến ánh sáng và bóng đổ thay đổi theo thời gian. Ảnh: Lê Quang Bình
Khoảng đệm ngăn cách ngôi nhà với sự xô bồ của thế giới bên ngoài. Ảnh: Lê Quang Bình
Phòng bếp thiết kế tối giản. Ảnh: Lê Quang Bình
Khu vực cầu thang trở thành một điểm nhấn trong kiến trúc. Ảnh: Lê Quang Bình
Thảm cây xanh dịu mát tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Lê Quang Bình
Giếng trời lấy ánh sáng. Ảnh: Lê Quang Bình
Tầng thượng là không gian thư giãn, lấy lại năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Ảnh: Lê Quang Bình
Bể bơi tại tầng trệt góp phần thông thoáng cho ngôi nhà. Ảnh: Lê Quang Bình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn