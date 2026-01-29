Độc đáo ngôi nhà ghép từ nhiều lớp vật liệu

Ngôi nhà tọa lạc tại Ichinomiya, Nhật Bản, nằm trên khu đất ở rìa đồng bằng, nơi ruộng lúa và khu dân đan xen. Ảnh: Studio ToLoLo
Khu vực xung quanh là một vùng đô thị nơi cảnh quan rộng lớn của những cánh đồng lúa cùng tồn tại với quy mô cuộc sống thường thấy ở các khu dân cư. Ảnh: Studio ToLoLo
Mong muốn của gia chủ là một không gian sống mang dấu ấn, ý nghĩa riêng. Thiết kế nhà được lấy cảm hứng từ những lớp ký ức gắn với các giai đoạn sống khác nhau của gia chủ, từ tuổi thơ, thời sinh viên đến hiện tại. Ảnh: Studio ToLoLo
Công trình được tạo nên từ nhiều mảng tường có chất liệu và độ dày khác nhau. Ảnh: Studio ToLoLo
Các bức tường đứng độc lập, đảm nhiệm đồng thời vai trò ngăn chia, lưu trữ và định hình công năng. Ảnh: Studio ToLoLo
Cách tổ chức này tạo ra các vùng sử dụng linh hoạt, không có ranh giới cứng. Qua đó, gia chủ có thể cảm nhận không gian thay đổi tùy theo chất liệu đang hiện diện, từ bê tông trần, gỗ tự nhiên đến tấm kim loại. Ảnh: Studio ToLoLo
Các khối nhà bố trí xoay quanh sân trong, giúp lấy sáng và thông gió tự nhiên cho toàn bộ công trình. Ảnh: Studio ToLoLo
Phòng khách, bếp và khu ăn uống bố trí trong một trục mở. Ảnh: Studio ToLoLo
Phòng ngủ mở ra sân trong qua hệ cửa kính trượt. Ảnh: Studio ToLoLo
Khu vệ sinh được đặt cạnh sân trong, lấy ánh sáng và thông gió tự nhiên. Ảnh: Studio ToLoLo
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn