Doanh nhân xứ Nghệ cùng người thân in đậm dấu ấn tại Phú Tài

Dấu ấn của doanh nhân Lê Vỹ trong cấu trúc sở hữu Phú Tài

Công ty CP Phú Tài (mã: PTB) có nguồn gốc là doanh nghiệp nhà nước, đã cổ phần hóa từ sớm và hiện là một trong những doanh nghiệp quy mô lớn tại khu vực miền Trung niêm yết trên HoSE. Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chế biến, xuất khẩu gỗ, khai thác và kinh doanh đá xây dựng, phân phối xe ô tô Toyota và dịch vụ sửa chữa liên quan. Hiện Phú Tài có gần 7.000 cán bộ nhân viên, trong đó hơn 5.600 lao động phổ thông.

Phú Tài (PTB) là doanh nghiệp niêm yết có quy mô lớn ở miền Trung

Kể từ thời điểm niêm yết năm 2011, cơ cấu sở hữu tại Phú Tài ghi nhận những chuyển động đáng chú ý, gắn với vai trò của ông Lê Vỹ – doanh nhân quê Nghệ An và hiện là cổ đông lớn nhất công ty.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, dù đã rời vị trí lãnh đạo, ông Lê Vỹ vẫn nắm giữ hơn 90,3 tỷ đồng vốn góp tại PTB, tương đương tỷ lệ 13,5%. Cùng với đó, em ruột ông là ông Lê Văn Lộc hiện sở hữu 41,4 tỷ đồng, chiếm 6,19% vốn PTB và duy trì vai trò thành viên Hội đồng quản trị liên tục từ khi doanh nghiệp niêm yết. Vợ ông Lộc – bà Nguyễn Thị Minh – hiện là giám đốc chi nhánh và sở hữu một lượng cổ phần nhỏ tại công ty.

Trong cơ cấu quản trị hiện tại, sự tham gia của thế hệ kế tiếp cũng bắt đầu rõ nét. Năm 2025, khi ông Lê Vỹ rời vị trí Chủ tịch HĐQT, con trai ông là Lê Anh Văn (sinh năm 1994) được bầu vào Hội đồng quản trị và trở thành thành viên trẻ nhất trong bộ máy lãnh đạo. Ông Văn hiện nắm giữ hơn 216.000 cổ phiếu PTB. Bên cạnh đó, bà Võ Thị Hoài Châu – vợ ông Lê Vỹ – sở hữu hơn 1,87 triệu cổ phiếu, tương đương 2,81% vốn điều lệ, trong khi con gái ông là Lê Thục Trinh cũng nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể.

Tổng sở hữu của doanh nhân Lê Vỹ và người thân tại Phú Tài xấp xỉ 24%

Nếu nhìn lại thời điểm niêm yết năm 2011, cấu trúc sở hữu đã sớm cho thấy sự hiện diện của nhóm cổ đông gia đình. Khi đó, ông Lê Vỹ giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PTB, vừa đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và sở hữu riêng hơn 690.000 cổ phần. Vợ ông nắm hơn 215.000 cổ phần, còn em trai Lê Văn Lộc sở hữu gần 490.000 cổ phần.

Việc các cá nhân có liên quan cùng tham gia sở hữu đã hình thành một nhóm cổ đông có tính liên kết trong bối cảnh tỷ lệ vốn Nhà nước tại Phú Tài giảm mạnh sau cổ phần hóa. Từ chỗ nắm quyền chi phối, tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 13,9% từ năm 2007 và duy trì trong nhiều năm, tạo điều kiện để các cổ đông tư nhân gia tăng vai trò trong doanh nghiệp.

Nhà nước thoái vốn, nhóm cổ đông nội bộ duy trì ảnh hưởng

Kể từ khi niêm yết trên HOSE năm 2011, cơ cấu sở hữu tại Phú Tài ghi nhận nhiều biến động, đặc biệt trong mối tương quan giữa phần vốn Nhà nước và nhóm cổ đông nội bộ.

Giai đoạn 2011–2012, vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 85,99 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, trong khi vốn Nhà nước tăng từ 11,96 tỷ đồng lên 16,1 tỷ đồng. Đây là thời điểm ông Lê Vỹ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời vừa đại diện phần vốn Nhà nước vừa sở hữu cổ phần cá nhân, tạo nên sự đan xen giữa sở hữu và quản trị.

Tình hình kinh doanh của Phú Tài trong 5 năm gần nhất, dữ liệu từ Fitrade

Trong giai đoạn 2013–2014, vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 120 tỷ đồng, với Quân khu 5 nắm giữ 13,42%. Cùng thời điểm, các lãnh đạo chủ chốt như ông Lê Vỹ, ông Lê Văn Lộc, ông Lê Văn Thảo và ông Nguyễn Sỹ Hòe đều nắm giữ cổ phần đáng kể, dao động từ khoảng 5% đến hơn 9%.

Bước ngoặt đáng chú ý diễn ra vào năm 2015 khi Nhà nước thoái toàn bộ vốn tại Phú Tài. Sau sự kiện này, vốn chủ sở hữu tăng lên 144 tỷ đồng, trong khi các cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt gia tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ, dù tỷ lệ sở hữu cơ bản được giữ ổn định.

Giai đoạn 2016–2018 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về quy mô vốn, từ 216 tỷ đồng lên gần 486 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, tỷ lệ sở hữu của ông Lê Vỹ tăng từ 9,78% lên 11,86%, trong khi các cổ đông nội bộ khác duy trì mức 5–7%. Năm 2017, ông Lê Vỹ rời vị trí Tổng Giám đốc và chuyển giao cho ông Lê Văn Thảo, song vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Phú Tài chốt lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026 vào ngày 15/4. Theo tài liệu công bố, PTB đặt mục tiêu doanh thu gần 8.800 tỷ đồng và lãi sau thuế 608 tỷ đồng cho năm 2026, đều tăng mạnh so với năm trước. Kế hoạch này cho thấy tham vọng lớn của doanh nghiệp trong bối cảnh thuế quan Mỹ vẫn là thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu.

Từ năm 2019 đến 2021, cơ cấu cổ đông lớn tại Phú Tài tương đối ổn định. Đến năm 2022, khi vốn chủ sở hữu tăng lên hơn 680 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ của ông Lê Vỹ tiếp tục vượt 13%, củng cố vị thế cổ đông lớn nhất. Các thành viên khác trong nhóm lãnh đạo cũng đồng thời nâng quy mô vốn góp, duy trì sự hiện diện đáng kể trong doanh nghiệp.

Đến năm 2025, dù đã rời vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Lê Vỹ vẫn là cổ đông lớn nhất tại Phú Tài. Trong khi đó, ông Lê Văn Thảo đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng các thành viên khác tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu ổn định.

Diễn biến này cho thấy, sau hơn một thập kỷ kể từ khi niêm yết, Phú Tài đã hoàn tất quá trình chuyển dịch từ mô hình có vốn Nhà nước sang cấu trúc sở hữu mang tính nội bộ doanh nghiệp, với sự hiện diện liên tục của nhóm cổ đông có liên hệ chặt chẽ trong bộ máy quản trị.

Tác giả: Cao Thái

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn