Nhiều CEO tập đoàn lớn, doanh nhân 9X trúng cử đại biểu Quốc hội

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Ảnh: Viettel

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đáng chú ý, theo thống kê có 23 doanh nhân là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các công ty, chi nhánh ngân hàng và lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn, ngân hàng lớn trúng cử đại biểu Quốc hội

Ở khối doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn quy mô lớn, nhiều gương mặt lần đầu tham gia Quốc hội.

Ở mảng tài chính - ngân hàng, ông Tô Huy Vũ (sinh năm 1980), Chủ tịch hội đồng thành viên Agribank, trúng cử tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1974), Chủ tịch hội đồng quản trị Vietcombank, trúng cử tại TP.HCM.

Bà Nguyễn Việt Hà (sinh năm 1985) - Giám đốc Agribank - chi nhánh Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội khóa XV - tiếp tục tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong lĩnh vực hàng không, có ông Lê Hồng Hà (sinh năm 1979), Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trúng cử lần đầu tại Hà Nội.

Lĩnh vực công nghiệp - năng lượng ghi nhận sự hiện diện Trung tướng Tào Đức Thắng (sinh năm 1973), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), trúng cử tại TP.HCM.

Ông Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1972), Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và ông Phạm Văn Thanh (sinh năm 1972), Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng trúng cử lần đầu tại TP.HCM.

Ở doanh nghiệp sản xuất - hạ tầng, ông Cao Tuấn Sĩ (sinh năm 1975), Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn), trúng cử tại Quảng Ngãi.

Ông Ngô Sỹ Cường (sinh năm 1977), Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trúng cử tại Vĩnh Long.

Ngoài ra danh sách còn có ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1974) - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV - tái đắc cử khóa XVI tại TP.HCM.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân - Ảnh: GIA HÂN

Các doanh nhân khối doanh nghiệp tư nhân, hiệp hội trúng cử

Ở khu vực doanh nghiệp tư nhân và các hiệp hội, có ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1955) - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV - tái đắc cử khóa XVI tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Thân cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV và là đại biểu lớn tuổi nhất trong nhóm doanh nhân trúng cử, trở thành tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Ông Nguyễn Như So (sinh năm 1957) - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV - tái đắc cử khóa XVI tại Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1983) - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, đại biểu Quốc hội khóa XV - tái đắc cử khóa XVI tại Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1977) - Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển, Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quốc Thắng; Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Phú Hiệp, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV - tái đắc cử khóa XVI tại Gia Lai.

Ở nhóm doanh nhân nữ, bà Lê Nữ Thùy Dương (sinh năm 1976), Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, trúng cử tại tỉnh Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (sinh năm 1982) - Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng T&T - trúng cử tại tỉnh Hưng Yên.

Bà Trần Thị Hiền (sinh năm 1974) - Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV - tái đắc cử khóa XVI tại tỉnh Ninh Bình. Bà Hiền cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Bà Phạm Thu Xanh (sinh năm 1965), Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng, trúng cử tại Hải Phòng...

Ông Nguyễn Thế Duy là doanh nhân trẻ tuổi nhất trúng cử - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Về cơ cấu độ tuổi, danh sách đại biểu khối doanh nghiệp nhiệm kỳ này còn ghi nhận sự xuất hiện của thế hệ điều hành sinh trong thập niên 1990.

Điển hình là trường hợp trúng cử của ông Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1994), Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - CTCP; Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex. Ông trúng cử tại TP.HCM.

Ông Vũ Hồng Quân (sinh năm 1991) - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Viên An Lộc Phát - trúng cử tại Gia Lai.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh (sinh năm 1990), Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ, trúng cử tại Thanh Hóa.

Ông Trần Mạnh Huy (sinh năm 1973), Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTV Giải pháp Blockchain, trúng cử tại Đà Nẵng; và ông Tô Đình Sơn (sinh năm 1972), Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, trúng cử tại TP Hải Phòng.

Với sự tham gia của nhiều doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm góc nhìn thực tiễn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, giám sát các chính sách trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ